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Rae Spordikool jõudis karikavõistlustel poolfinaali lävele

Võrkpall
Võrkpalli naiste Balti liiga: Rae Spordikool/Viaston – Audentese SG/NT
Võrkpalli naiste Balti liiga: Rae Spordikool/Viaston – Audentese SG/NT Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Võrkpall

Nädalavahetusel tehti algust võrkpalli naiste karikavõistluste teise veerandfinaalseeriaga, mille avamängu võitis tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON.

Võru Spordihoones peetud vastasseisu avageim lõppes võõrsil mänginud Rae kindla 25:14 paremusega. Tasavägiseimaks kujunes teine geim, mille koduvõistkond Barrus/Võru Võrkpalliklubi kaotas 20:25 tulemusega, kuid kolmandas geimis koguti 14 punkti ja lepiti kokkuvõttes 0:3 (14:25, 20:25, 14:25) kaotusega, vahendab Volley.ee.

Võitjate punktid jagunesid ühtlaselt, kui kolm mängijat jõudsid kahekohalise tulemuseni. Viis serviässa löönud Kristel Allorg tõi Rae naiskonnale 14, Liis Kiviloo 11 ja Anna Gontsarova kümme punkti. Võrulannade poolel kogus Laura Kaur 11 punkti.

Rae üheks võidu võtmeks osutus serv, kus eksiti üheksal korral ja löödi kümme ässa ehk oldi ühega plussis. Võõrustajad jäid servil omakorda kuuega miinusesse – seitsme vea kõrvale kogunes üks äss. Selge erinevus tuli ka rünnakul, kus Võru naiskonna efektiivsus oli 23 protsenti ja võitjatel 30 protsenti.

Poolfinalist selgub 1. novembril Tuule Spordihoones toimuvas kordusmängus, milles Rae vajab edasipääsuks võitu. Kui võidab Võru naiskond, selgub edasipääseja 15 punktini mängitavas kuldses geimis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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