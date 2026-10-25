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Venemaa sai suure tiitlivõistluse korraldusõiguse

Tõstmine
Venemaa spordiminister ja Venemaa Olümpiakomitee esimees Mihhail Degtjarjov ning Venemaa asepeaminister Dmitri Tšernõšenko (vasakult paremale, keskel) külastamas näitust 2026. aasta rahvusvahelise foorumi
Venemaa spordiminister ja Venemaa Olümpiakomitee esimees Mihhail Degtjarjov ning Venemaa asepeaminister Dmitri Tšernõšenko (vasakult paremale, keskel) külastamas näitust 2026. aasta rahvusvahelise foorumi "Venemaa – spordimaa" raames Venemaa Rahvuslikus K Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Tõstmine

Rahvusvaheline tõstespordiliit (IWF) andis 2030. aasta maailmameistrivõistluste korraldusõiguse Moskvale. Tegemist on suurima Venemaale antud tiitlivõistluse korraldusõigusega pärast riigi sõjalist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

"Mis puudutab IWF-i täiskasvanute maailmameistrivõistlusi, siis 2029. aasta võistlused toimuvad Ahmedabadis (Indias) ja 2030. aasta võistlused Moskvas (Venemaal)," teatas IWF oma avalduses. Viimati võõrustas Moskva tõstmise MM-i 1983. aastal.

"Kõik laekunud pakkumised olid suurepärased ja oleme veendunud, et meistrivõistlused teie riikides kujunevad väga edukaks," sõnas IWF-i peasekretär Jose Quinones.

Venemaa ja Valgevene tõstjad on saanud IWF-i võistlustel osaleda alates juulist, mil rahvusvaheline olümpiakomitee tühistas ajutiselt Venemaa olümpiakomitee tegevuse peatamise – samm, mida on tõlgendatud kui märki Venemaa järk-järgulisest naasmisest rahvusvahelisse spordiellu.

ROK-i täitevkomitee märkis tegevuse peatamise tühistamisel, et sportlasi ei tohiks pidada vastutavaks nende valitsuste tegevuse eest. Siiski pole veel otsustatud, kas Venemaa sportlased võistlevad olümpiamängudel oma riigilipu, värvide ja hümni all.

Ukraina olümpiakomitee on ROK-i otsuse vaidlustanud rahvusvahelises spordikohtus.

Toimetaja: Siim Boikov

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