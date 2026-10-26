Lajal kukkus 150 parema seast välja

Lajal langes neli kohta ja on nüüd 154. positsioonil. Langusest ei pääsenud ka Daniil Glinka, kes kukkus ühe koha võrra 157. tabelireale. ATP tabelikohad on veel Markus Mölderil (866.; +2), Kristjan Tammel (1046.; +67) ja Oliver Ojakääril (1122.; +4).

Esikümnes toimus üks väike muudatus, kui kaheksandale kohale tõusis prantslane Arthur Fils (+2) ja kümnendaks langes Alex de Minaur (-2). Esinumber on endiselt Jannik Sinner, kellele järgnevad Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Felix Auger-Aliassime, Fils, Frances Tiafoe ja de Minaur.

Naiste edetabelis vajus Eesti esireket Elena Malõgina 286. kohale (-23). Maileen Nuudi on 815. (+5) ja Elizabeth Jürna 1387. (+2). Ka naiste esikümnes sündis ainult üks muudatus, kui omavahel vahetasid kohad Iga Swiatek ja Linda Noskova, kes on nüüd vastavalt kaheksandal ja üheksandal positsioonil. Esikümne ülemise osa moodustavad Jelena Rõbakina, Arina Sabalenka, Mirra Andrejeva, Jessica Pegula ja Coco Gauff ning alumise osa Elina Svitolina, Karolina Muchova, Swiatek, Noskova ja Marta Kostjuk.