Segadus naiste NBA finaalseeria mängu toimumispaiga ümber sai lahenduse

Naiste korvpalli profiliiga WNBA finaalseeria on jõudnud viienda mänguni ning igal juhul läheb vaja ka kuuendat kohtumist, kuid selle toimumispaik ja -aeg pandi lukku alles loetud päevad enne mängu.

Naiste NBA finaalseeria avamängu võitis Golden State Valkyries, aga järgmised kaks mängu kuulusid Atlanta Dreamile. Neljandas mängus teenis aga taas Golden State'i naiskond võidu ning pikendas sellega nelja võiduni peetavat seeriat vähemalt kuuenda mänguni.

Laupäeval, pärast neljanda mängu lõppu selgus aga, et kuigi Atlanta võõrustab kuuendat mängu, siis selle kohtumise toimumispaik ja ka aeg ei ole sugugi lukku pandud.

Nimelt soovis Atlanta naiskond pidada olulise kohtumise ka NBA meeskonda Hawksi võõrustavas State Farm Arenal, kuid paraku oli meeskonnal sarnasel ajal mäng juba graafikus. Probleemile leiti siiski lahendus ja Dream saab mängida suurema rahvaarvu ees ning mitte oma tavalise, 3500 inimest mahutavas Gateway Centeris. "Täismaja ja sellega kaasnev melu State Farm Arenal oli kolmandas ja neljandas mängus suurepärane. Tahame pakkuda pealtvaatajatele kuuendaks mänguks, kui tiitel kaalul on, sarnast kogemust," teatas WNBA juht Cathy Engelbert.

Naiste NBA finaalseeria kuues mäng toimub Eesti aja järgi neljapäeval kell 18.30, NBA mäng Hawksi ja Cleveland Cavaliersi vahel algab pärast seda.