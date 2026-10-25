Kriisa advokaadid: korvpalliga jätkata sooviv Kerr avab ühel hetkel suu

Internetikelmuses süüdistava korvpallur Kerr Kriisa kohtuistung toimub USA-s 22. detsembril. Kriisat Eestis esindavate vandeadvokaatide Tambet Toomela ja Kati Reitsaku sõnul on nad praeguse olukorraga rahul, Kriisa loodab võimalikult ruttu Eestisse naasta ja ka edasi korvpalli mängida.

Kuidas Kerr Kriisal praegu läheb? Mida ta teeb ja on ta praegu ka mingil määral spordimees?

Tambet Toomela: Kerr on vägagi spordimees. Ta teeb aktiivselt trenni, nii korvpallitreeninguid kui jõusaali. Ta mängib ka ühes harrastajate liigas korvpalli. Ülejäänud aja tegeleb ta aktiivselt oma kaitsega, koos meie kui meie USA kolleegidega. Üldiselt on kohalik elanikkond väga toetav, aga loomulikult ei ole see kogemus kellelegi meeldiv. Kerr ja ka meie loodame, et see saab varsti lõpu.

Kerr Kriisa sai süüdistuse viies internetikelmuse juhtumis ja ta tunnistati süüdi ühes. Kas see kohtuasi on ainus kohtuasi, mis praegu USA territooriumil tema vastu üleval on?

Kati Reitsak: Esiteks, Kerr Kriisat ei ole käesoleva seisuga veel süüdi mõistetud. Meie teada ei ole talle ka milleski muus süüdistust esitatud.

Selgitage palun üle see kokkulepe ja kuidas see sündis.

Tambet Toomela: Siin tuleb kõigepealt arvestada teatavate nüansside eripäradega. Kui me Eestis oleme harjunud sellega, et riik esitab süüdistuse ja isikut ennast ja tema kaitsjat justkui veetakse läbi selle menetluse prokuröri juhtimisel, siis Ameerikas on süsteem natuke teistmoodi üles ehitatud. Sellest hetkest, kui ametlik süüdistus esitatakse, pea alati käivituvad läbirääkimised. Need on tegelikult üsna tehingulised: kui ma peaks lühidalt kokku võtma, millega meie koos Ameerika kolleegidega oleme viimased kaks-kolm kuud intensiivselt tegelenud, siis pean ütlema, et see sarnaneb rohkem tehingulise kauplemisega kui selle paika saamisega, mida Kerr tegi või ei teinud; kui suur oli kahju, millist karistust ta peaks kandma.

See on olnud mitmete kokkuleppeversioonide edasi-tagasi põrgatamine prokuratuuriga, kus oleme üritanud Kerri panna võimalikult heasse positsiooni ning prokuratuur on kalkuleerinud oma töö ressurssi, oma tööplaani, vajadust tagada õiglust nii, nagu nemad seda on näinud. Kolm-neli versiooni vahetasime, jõudsime lõpuks millegini, mida võib nimetada tasakaalupunktiks. Kui peaksime mingi omapoolse hinnangu andma, siis oleme väga rahul sellega, kuidas oleme praegu positsioneeritud, liikudes 22. detsembri kohtuistungi suunas.

Need algsed hinnangud, mis ka Eesti meediast läbi käisid - 20-40-60 aastat [vanglakaristust]-, siis need olid teoorias asjakohased hinnangud, aga läbirääkimiste tulemusena oleme jõudnud sinna, et maksimaalne karistus, mille kohus võib detsembris mõista, on kaks aastat. See on täiesti maksimaalne. Meie töö on praegu väga intensiivne. Kindlasti me ei lähe kahte aastat võtma, vaid võitleme hoopis millegi muu eest, mis lubaks Kerri tuua koju. Jällegi: küsimus on positsioneerimises ja oleme sellega rahul.

Kerr Kriisa (palliga) Westi Virginia särgis. Autor/allikas: Twitter/@WVUhoops

Ühes punktis viiest tunnistas Kerr Kriisa ennast süüdi, neljas mitte. Mis nende nelja punktiga saab? Kas see on nüüd tehingukoht, mis nendega tehakse?

Kati Reitsak: Tõepoolest, Kerr Kriisa on ainult ühes episoodis nõustunud võtma süü omaks ja see puudutab ühte 9000 euro suuruse summa küsimist. Kui see sõlmitud kokkulepe kohtu poolt ka kinnitust leiab, siis kõik ülejäänud etteheited, mis prokuratuuril võisid Kerri vastu olla, langevad ära.

Miks te otsustasite kokkuleppemenetluse kasuks?

Kati Reitsak: Meil on tegelikult algusest peale Kerrilt ainult üks mandaat, tuua ta võimalikult ruttu koju. Eesmärk ei ole minna võõrasse õigussüsteemi õigust või õiglust nõudma. Oleme kalkuleerinud oma riskid ja võimalused üsna täpselt. Nagu Tambet eelnevalt ütles, ikkagi läbirääkimiste tulemusena üritasime jõuda sellisesse punkti, mis oleks meie eesmärgile kõige lähemal.

Kas 22. detsembril saab kõik lõplikult selgeks?

Kati Reitsak: Tõenäoliselt saab kõik lõplikult selgeks.

Kaks aastat on maksimaalne karistus ja rohkem praeguse kokkuleppe pealt tulla ei saa?

Tambet Toomela: Ei saa. See on maksimaalne, see on kokku lepitud, kohus on sellega seotud ja kohtuistungil saab sõna ka Kerr. Kogu selles võitluses-võistluses kohus kõigi materjalide, argumentide, väidete põhjal langetab lõpliku otsuse.

Summa, mis on meediast läbi käinud ja millest räägitakse, on olnud vahemikus 2-2,2 miljonit dollarit. Kui suur see summa tegelikult on, mille üle kohtus arutletakse ja kas see tuleb igal juhul hüvitada?

Kati Reitsak: see ongi nüüd USA süsteemi eripära. Kohtul on erinevalt Eestist selliste kokkulepete puhul üsna suur kaalutlusruum. Praegu saame öelda vaid nii, et see lõplik summa selgub kohtuotsuses.

Kati Reitsak ja Tambet Toomela Autor/allikas: Kuvatõmmis

Kui Kerr Kriisa saab reaalse vanglakaristuse, kas see läheb kandmisele Eestis või USA-s?

Tambet Toomela: Esmalt olgu öeldud, et meie tegevused on suunatud sellele, et Kerr jääks vabadusse. Loomulikult soovime teda tuua koju, olgu see reaalne või tingimisi vanglakaristus. On olemas rahvusvahelised konventsioonid, millega Eesti ja USA on liitunud, mis sõltumata karistuse liigist võimaldavad välja andmist. Neid võimalusi oleme täna juba uurimas ja sõltuvalt sellest, milline kohtuotsus tuleb, kindlasti üritame ta tuua koju.

See saab siis ka 22. detsember selgeks?

Tambet Toomela: See ei pruugi saada 22. detsembriks selgeks, see võib selgeks saada mõnevõrra hiljem, aga igal juhul hiljemalt millalgi järgmise aasta alguses.

Kerr Kriisa tegi hooaja eel Tartu korvpalliklubiga lepingu. Kas ta siis juba teadis, et tema vastu käib mingisugune uurimine või sellel hetkel ta ei olnud teadlik?

Kati Reitsak: Avalikest allikatest, mis on kõigile näha, on teada see, et 2026. aasta aprillis võeti grand jury [vandemeeste kogu] poolt otsus Kerrile kahtlustus esitada. Tol hetkel tema seda kindlasti ei teadnud. Temale saabus see teadmine sel hetkel, kui ta juulis kinni peeti.

Kui tihti te ise Kerriga suhtluses olete, millist nõu ta saab erinevate alade inimestelt, kas siis psühholoogilist, juriidilist; perelt ja sõpradelt nagunii?

Kati Reitsak: Meie oleme Kerriga väga tihedas suhtluses, peaaegu igapäevaselt. Võttes arvesse, et meie vahel on ka teatud ajavahe, siis suhtlus nii Kerri kui tema USA esindajatega toimub väga tihti hilistel öötundidel. Lisaks sellele osaleb Kerr aktiivselt hasartmängusõltuvuse ravi kokkusaamistel erinevates tugigruppides ja teeb endast kõikvõimaliku, et naasta tavapärase elukorralduse juurde.

Mida ta ise sellest asjast arvab? Kuidas ta ise seda teile sõnastanud on, kuidas ta seda kõike näeb?

Tambet Toomela: Kerr on teadlikult otsustanud olla vait, et kaitsta iseennast ja oma peret, neid inimesi, kes seisavad talle lähedal. See on raske aeg. Kerril oleks palju öelda. Ühel hetkel avab ta oma suu, millal see on, otsustab ainult tema. Kõike arvesse võttes on tema meel positiivne, ta ei ole heitunud. Ta loodab väga, et saab jälle korvpalli mängida ning see võiks juhtuda võimalikult ruttu. See turbulentne aeg tema elus tuleb üle elada. Loodame, et jõulude paiku või uue aasta algul on pilt selge.

Kati Reitsak: Tahan veel lõpetuseks lisada, et nii palju, kui oleme Kerr Kriisaga rääkinud, on selge, et ta on äärmiselt tänulik neile inimestele, kes on selles kriisis jäänud tema kõrvale.