Ruben Volt tõusis TCR Europe sarja viimasel etapil pjedestaalile

Barcelona ringrajal sõidetud viimasel etapil näitas ALM Motorsport võistkonna Honda Civicul kihutanud Volt head minekut vabatreeningutel, aga kvalifikatsioonis seda kiirust hästi ei leitud ning saavutatud kuues aeg tagas talle võistlussõitudeks kuuenda ja neljanda stardikoha. "Rada muutus kahe päeva jooksul sedavõrd palju, et see seade, mis me reedel tegime, oli küll väga hea, aga laupäeval antud seadistus ei toiminud üldse," nentis Volt.

Kuna sarja meistritiitel oli veel enne viimast etappi lahtine, siis kulges juba esimene võistlussõit tasavägises heitluses ja Rubenil õnnestus tõusta võistluse käigus kuuendalt kohalt viiendaks. "Kvalifikatsiooniga samal päeval toimunud esimeses sõidus oli auto suhteliselt võimatus seadistuses ja viies koht oli parim, mis teha suutsin," kommenteeris Volt.

Teises sõidus käis veelgi tihedam rebimine ja eestlane näitas seekord head tempot, tõustes esmalt kolmandale kohale ning suutis enne finišit parandada oma positsiooni veel koha võrra. "Pühapäevaseks teiseks sõiduks tegime 180-kraadise pöörde seadistusega, et oleks siiski mingi võimalus paremaid kohti jahtida," ütles Volt. "Natuke jäi võidust puudu, sest Hyundaid olid täiesti omas liigas ja neile oli raske vastu saada."

TCR Europe sarja hooaja kokkuvõttes saavutas Ruben Volt neljanda koha, aga samas jäi kolmas koht vaid kahe punkti kaugusele. Meistriks krooniti itaallane Marco Butti ja teise koha saavutas eestlase tiimikaaslane Mike Halder.

"Lootsin küll viimase sõiduga tõusta kokkuvõttes kolmandaks, aga lõpuks polnud see enam minu kätes," kommenteeris Volt. "Eks natuke jääb painama see Ungari etapil karistuse tõttu minult ära võetud esikoht, aga mis sinna enam parata. Kokkuvõttes võib neljanda kohaga rahule jääda. Ja mis kõige tähtsam – saavutasime ALM Motorsportiga esikoha tiimide arvestuses."

Eesti võistkond ALM Motorsport oli veel enne viimast etappi punktitabelis kolmandal kohal, aga head tulemused Barcelonas kergitasid tiimi esikohale, edestades teist kohta vaid kolme punktiga.