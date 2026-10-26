X!

Ruben Volt tõusis TCR Europe sarja viimasel etapil pjedestaalile

Autosport
Ruben Volt.
Ruben Volt. Autor/allikas: TCR Europe
Autosport

Ringrajasõitja Ruben Volt saavutas TCR Europe sarja viimase etapi sõitudes viienda ja teise koha ning hooaja kokkuvõttes neljanda koha.

Barcelona ringrajal sõidetud viimasel etapil näitas ALM Motorsport võistkonna Honda Civicul kihutanud Volt head minekut vabatreeningutel, aga kvalifikatsioonis seda kiirust hästi ei leitud ning saavutatud kuues aeg tagas talle võistlussõitudeks kuuenda ja neljanda stardikoha. "Rada muutus kahe päeva jooksul sedavõrd palju, et see seade, mis me reedel tegime, oli küll väga hea, aga laupäeval antud seadistus ei toiminud üldse," nentis Volt.

Kuna sarja meistritiitel oli veel enne viimast etappi lahtine, siis kulges juba esimene võistlussõit tasavägises heitluses ja Rubenil õnnestus tõusta võistluse käigus kuuendalt kohalt viiendaks. "Kvalifikatsiooniga samal päeval toimunud esimeses sõidus oli auto suhteliselt võimatus seadistuses ja viies koht oli parim, mis teha suutsin," kommenteeris Volt.

Teises sõidus käis veelgi tihedam rebimine ja eestlane näitas seekord head tempot, tõustes esmalt kolmandale kohale ning suutis enne finišit parandada oma positsiooni veel koha võrra. "Pühapäevaseks teiseks sõiduks tegime 180-kraadise pöörde seadistusega, et oleks siiski mingi võimalus paremaid kohti jahtida," ütles Volt. "Natuke jäi võidust puudu, sest Hyundaid olid täiesti omas liigas ja neile oli raske vastu saada."

TCR Europe sarja hooaja kokkuvõttes saavutas Ruben Volt neljanda koha, aga samas jäi kolmas koht vaid kahe punkti kaugusele. Meistriks krooniti itaallane Marco Butti ja teise koha saavutas eestlase tiimikaaslane Mike Halder.

"Lootsin küll viimase sõiduga tõusta kokkuvõttes kolmandaks, aga lõpuks polnud see enam minu kätes," kommenteeris Volt. "Eks natuke jääb painama see Ungari etapil karistuse tõttu minult ära võetud esikoht, aga mis sinna enam parata. Kokkuvõttes võib neljanda kohaga rahule jääda. Ja mis kõige tähtsam – saavutasime ALM Motorsportiga esikoha tiimide arvestuses."

Eesti võistkond ALM Motorsport oli veel enne viimast etappi punktitabelis kolmandal kohal, aga head tulemused Barcelonas kergitasid tiimi esikohale, edestades teist kohta vaid kolme punktiga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

17:23

Tammearu alustas Jaapanis hooaega MVP auhinnaga

16:47

Kotsari koduklubi pidi suure kaotusega leppima

16:14

Levadia pikendas dünaamilise brasiillase lepingut

15:40

NFL saabus Prantsusmaa pinnale

15:02

Ruben Volt tõusis TCR Europe sarja viimasel etapil pjedestaalile

14:28

NHL-i kõige kuumem meeskond jätkas võidukäiku

13:54

Võrkpallineiud tulid EEVZA meistrivõistlusel neljandaks ja pääsesid teise ringi

13:13

Tallinn võõrustab 2029. aastal suurt purjetamispidu

12:34

Inter säilitas üle noatera esikoha, Bayern võitis lähikonkurenti kindlalt

12:00

Nabi: pean vaatama, kas olen veel valmis tippspordi kannatust läbi elama

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

12.10

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

25.10

Venemaa sai suure tiitlivõistluse korraldusõiguse

25.10

Kriisa advokaadid: korvpalliga jätkata sooviv Kerr avab ühel hetkel suu

25.10

Kalju võitis Florat ja pingestas medaliheitlust

25.10

Tiit Karuks kuukommentaaris: Jõudu, Vana Toriseja! Ka sina oled ajalugu teinud

24.10

Suusatamise MK-sarja üldvõitja sai loa areenile naasta

25.10

Antonelli võitis Texases, aga tiitlit veel ei kindlustanud

09:07

Luka Doncic kostitas Utah Jazzi 52 punktiga

08:00

Mbappe väravad andsid Barcelonale esimese kaotuse

25.10

Medvedev kaitses esmakordselt karjääris tiitlit

25.10

Selevko langes vabakavaga esikolmikust välja

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo