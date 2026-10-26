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Levadia pikendas dünaamilise brasiillase lepingut

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FCI Levadia - Paide LinnameeskondJalgpalli Premium liiga: Tallinna FCI Levadia - Paide Linnameeskond
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FCI Levadia - Paide LinnameeskondJalgpalli Premium liiga: Tallinna FCI Levadia - Paide Linnameeskond Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Tänavu Eesti jalgpallimeistriks tulnud Tallinna FCI Levadia teatas, et on aktiveerinud Wendell Gabriel Graveiro lepingus klausli, mis pikendab Brasiilia ründaja lepingut kuni 2028. aasta lõpuni.

Eelmise aasta suvel Ukraina kõrgliigaklubist Polissja Žõtomõrist Levadiasse siirdunud Wendell näitas juba eelmisel hooajal potentsiaali, kuid tegi tänavu tõsise arenguhüppe ning on 18 väravaga Premium liiga väravalööjate tabelis esimene. Lisaks on ta jaganud kolm väravasöötu.

Alates Levadiaga liitumisest on Wendell esindanud tiimi 46 ametlikus kohtumises ja löönud 27 väravat. Tänases UEFA Konverentsiliiga kvalifikatsioonis lõi ta nelja kohtumisega kolm väravat.

"Eelmisel suvel Wendelliga lepingut sõlmides olime teadlikud tema suurest potentsiaalist ning uskusime, et ta suudab meie klubis areneda kõrgetasemeliseks ründajaks. Meil on väga hea meel, et ta on meie ootused täitnud," teatas klubi oma kodulehel. "Otsustasime aktiveerida tema lepingus sisaldunud pikendamisvõimaluse, mille tulemusena jätkub meie koostöö 2028. aasta lõpuni!"

Klubi ajaloo 12. Eesti meistritiitli kindlustanud Levadial on jäänud pidada veel kolm kohtumist: teisipäeval võõrustatakse Tartu Tammekat, 31. oktoobril minnakse külla Nõmme Unitedile ning hooajale tõmmatakse joon alla 7. novembril, kui võõrustatakse Nõmme Kaljut.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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