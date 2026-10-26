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LeBron James pidi tsentrina mängima: see pole jätkusuutlik plaan

Korvpall
LeBron James
LeBron James Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliiga NBA legend LeBron James pidas öösel vastu esmaspäeva 15. korda oma karjääris mängu keskmängija positsioonil ning ütles pärast mängu, et tegemist pole jätkusuutliku plaaniga.

42-aastane James, kel pikkust kaks meetrit ja kuus sentimeetrit, oli Philadelphia 76ersi keskmängija, sest Joel Embiid jättis vigastuse tõttu kohtumise vahele. James on käinud NBA-s väljakul pea 2000 kohtumises, aga vaid 15 neist on olnud keskmängija positsioonil.

76ers pidi leppima oma hooaja esimese kaotusega, kui jäi Pistonsile alla tulemusega 93:106 (22:34, 22:22, 25:23, 24:27). NBA skoorikuningas James lõpetas kogus 33 minutiga 18 punkti, viis resultatiivset söötu ja kaks resultatiivset söötu. "Mind keskmängija positsioonil mängitamine pole väga jätkusuutlik plaan," rääkis James pärast mängu. "Meil on Joel Embiid tiimis, ta on kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud."

Lisaks Embiidile pidid vigastuse tõttu mängu vahele jätma ka Jabari Walker, Dominick Barlow ja Tacko Fall. 76ers kaotas lauavõitluse 37:54, pikkade puudumisel kandis suurimat rolli Türgi koondislane Bona Adem, kes haaras 13 lauda. Keegi teine üle viie kirja ei saanud.

"[Adem] mängis suurepäraselt, võitles kõvasti ja energiliselt," kiitis James. "Me ei olnud lauavõitluses hea, aga ta tuli pingilt ja andis meile hoogu. Tema energia ja tahe annavad meie võistkonnale palju juurde."

Nelja mänguga kolm võitu kogunud Philadelphia jätkab idakonverentsis teisel kohal, eespool on oma esimesed kolm kohtumist võitnud Detroit Pistons. Philadelphia saab nüüd puhata ja Embiid taastuda, järgmine mäng on Eesti aja järgi öösel vastu neljapäeva Indiana Pacersiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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