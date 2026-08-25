Sabalenka ja Djokovic kaotasid USA lahtiste avaringis

Tennise USA lahtiste segapaarismängu turniiriks jõud ühendanud Arina Sabalenka ja Novak Djokovic langesid konkurentsist esimeses ringis, kui pidid Katerina Siniakova ja Henry Patteni paremust tunnistama.

Naiste maailma edetabeli esireket Sabalenka ja meeste edetabeli viiendal real paiknev Djokovic said USA lahtistel esimese asetuse ning alustasid kohtumist hästi, kui said avasetis kindla 4:1 võidu. Teises setis läksid nad murdega juhtima 2:1, aga kaotasid järgmised kolm geimi ning seti 2:4.

Otsustavas lõppmängus läksid Siniakova ja Patten 4:1 juhtima, misjärel lihvisid maailma tipud vahe veel kahele punktile, kuid lähemale enam ei jõudnudki - paarismängus 11 suurt slämmi võitnud Siniakova ja kolmekordne slämmivõitja Patten vormistasid 1:4, 4:2, 10:2 võidu.

"Alguses ei näinud asi üldse hea välja," ütles Patten pärast matši. "Selles formaadis mängid ühe halva geimi ja järsku ongi sett kadunud. Teadsime, et teises setis võib sama juhtuda. Mängisime lõppmängus suurepäraselt, Kat lõi Novakile matšpalliga ässa! Lõbus oli."

Siniakova ja Patteni turniir sai aga järgmises ringis läbi, kui abielupaar Elina Svitolina ja Gael Monfils nende üle 5:4 (6), 4:5 (3), 10:8 võidu saavutasid.

Segapaarismängus osaleb mitu kõrgetasemelist paari, nende hulgas ka vigastusest taastunud Carlos Alcaraz ning kokku kaheksa korda USA lahtised võitnud Serena Williams.