Luka Doncic kostitas Utah Jazzi 52 punktiga

Lakers jäi võõras saalis Utah Jazzi vastu esimesel veerandajal 18-punktilisse kaotusseisu, aga ronis sellest teisel veerandajal välja ja haaras poolajaks 74:71 edu. Teine poolaeg kulges üsna tasavägiselt ning mängu saatuse otsustasid Doncici kaks järjestikust kolmepunktiviset kaks minutit enne normaalaja lõppu.

Lakers võitis kohtumise 132:123 (29:47, 45:24, 29:29, 29:23) ja jätkab kolme mängu järel täiseduga. Jazzi arvel on üks võit ja kaks kaotust. Doncic alistas esimese mängijana sel hooajal 50 punkti piiri, lõpetades kohtumise 52 punkti, kümne resultatiivse söödu ja kaheksa lauapalliga. Austin Reaves toetas teda 29 punktiga, Jazzi parimana viskas 28 punkti soomlane Lauri Markkanen.

Oklahoma City Thunder (3-0) sai kodus Lakersi linnarivaalist Clippersist (1-2) jagu 108:101 (23:20, 20:26, 34:30, 31:25). Võitu jäi varjutama Thunderi ääremängija Jalen Williamsi jõhker jalavigastus veidi rohkem kui minutit enne normaalaja lõppu. Williams maandus ebaõnnestunud pealtpaneku järel vasaku jala peale ning tema jalalaba oli kukkumise järel ebaloomulikus asendis. Ta lahkus väljakult kanderaamil.

Thunderi vedas võiduni Shai Gilgeous-Alexander, kelle arvele kogunes 34 punkti, kuus lauapalli ja viis korvisöötu. Clippersi poolelt vastas Darius Garland 16 punktiga.

Tiitlikaitsja New York Knicks pidi vastu võtma kolmanda järjestikuse kaotuse. Seekord jäädi kodusaalis 102:111 (28:21, 24:27, 23:23, 27:40) alla Orlando Magicule (1-2). Sakslane Franz Wagner vedas Magicu mänguvankrit 23 punkti ja 13 lauapalliga. Jalen Brunson viskas üleplatsimehena kaotajate kasuks 28 punkti.

Ülejäänud tulemused:

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 112:123

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 93:106

Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors 117:94

Brooklyn Nets - Indiana Pacers 109:136