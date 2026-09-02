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Zverev alustas USA lahtiseid ligi viietunnise maratonmänguga

Tennis
Alexander Zverev
Alexander Zverev Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Esimese asetusega Saksamaa tennisisti Alexander Zverevi jaoks algasid tänavused USA lahtised keerulise 6:4, 3:6, 6:7 (7), 7:5, 6:4 võiduga itaallase Lorenzo Sonego (ATP 89.) üle.

Avasetis murdis Zverev seitsmendas geimis ja läks siis järgmises Sonego pallingugeimis 40:0 juhtima, aga itaallane näitas nelja murdetõrjega, et maailma teist reketit ei oota New Yorgi slämmiturniiri avaringis lihtne teekond.

Teises setis võitis endine maailma 21. reket oma esimeselt servilt 89 protsenti punktidest, sundis Zverevit tegema kuus lihtviga ning murdis kohe esimesel katsel kaheksandas geimis. Lausa 71 minutit kestnud kolmandas setis realiseerisid mõlemad oma ainsa murdepalli, põnevas kiires lõppmängus võitis itaallane aga seisult 6:7 kolm punkti järjest.

Neljanda seti viiendas geimis tuli Sonego oma servil välja 0:40 kaotusseisust ja jõudis viigiseisuni, aga Zverev kasutas neljanda murdepalli ära. Itaallane murdis kohe vastu ja jõudis seisuni 5:4, aga kolm viimast geimi kuulusid US Openi kõrgeima asetusega mehele ja otsustavas setis piisas Zverevile murdest viiendas geimis.

Kogu kohtumine kestis lõpuks viis minutit vähem kui viis tundi ja lõppes kohaliku aja järgi veidi enne kella kahte öösel. Nii kolmas, neljas kui viies sett kestsid enam kui tund aega. Zverev võitis oma esimeselt servilt 77 protsenti punktidest, sai 39 lihtvea kõrval kirja 61 äralööki, aga vajas viieks murdeks lausa 22 võimalust. Itaallane servis 16 ässa ja võitis oma esimeselt servilt 73 protsenti mängitud punktidest, 51 äralöögi juures läks talle kirja 43 lihtviga.

USA lahtiste teises ringis kohtub Zverev prantslase Quentin Halysiga (ATP 52.), kes oli neljas setis üle argentiinlasest Facundo Diaz Acostast. Oma karjääri viimast hooaega tegevast Gael Monfilsist sai Daniel Vallejo alistamisega viimase 40 aasta jooksul alles teine mängija, kes USA lahtiste põhiturniiril mängu võitnud 40-aastaselt. Nii tema kui Jimmy Connors tegid seda oma 40. sünnipäeval.

Toimetaja: Anders Nõmm

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