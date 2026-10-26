Tammearu alustas Jaapanis hooaega MVP auhinnaga

Enamik välisklubides mängivaid võrkpallureid on nüüdseks hooaega alustanud ja saanud kirja ka esimesed võidud.

Kahjuks sai eelmisel esmaspäeval peetud Poola kõrgliiga mängus raske põlvevigastuse Bielsko-Biala naiskonna ja Eesti naiste koondise kapten Kertu Laak, kes peab minema operatsioonile. Bielsko-Biala alistas 3:0 (25:19, 25:19, 25:21) Mogilno naiskonna, Laak sai õnnetu trauma kohe mängu alguses. Samas klubis mängiv Kristiine Miilen tõi seitse punkti (+5). Tabelis ollakse viie punktiga seitsmendad, vahendab Volley.ee.

Jaapanis peeti hooaja esimesed kohtumised ja Märt Tammearu teenis avanädalal kohe ka mängu MVP auhinna, sest vedas Hokkaido Vorease meeskonna 3:2 (25:19, 25:22, 20:25, 23:25, 25:23) võidule Osaka Suntory üle. Tammearu tõi maratonmängus 28 punkti, meeskonnakaaslane Timo Tammemaa panustas 11 punkti. Sama meeskonna vastu mängiti ka päev varem ja selles mängus läks 3:1 (25:23, 17:25, 26:24, 25:23) võit Osaka klubile, Tammearult 12 ja Tammemaalt 9 punkti. Sel hooajal samuti Jaapani kõrgliigas mängiv Alex Saaremaa aitas Sakai Blazersi meeskonna 3:0 (25:17, 25:17, 25:22) võiduni Kagoshima vastu. Saaremaa tõi avamängus vähese mänguajaga 1 blokipunkti. Teises kohtumises saadi samalt vastaselt 2:3 (25:27, 25:23, 25:21, 25:27, 18:20) kaotus, eestlasest temporündaja pani 6 blokki ja teenis kokku 11 punkti.

Saksamaa kõrgliias algas hooaeg Robert Viiberi ja Andres Jefanovi jaoks, kui nende koduklubiks olev Düreni Powervolleys pidas kaks mängu. Esmalt alistati 3:0 (25:9, 25:15, 25:21) Rottenburg, Jefanovilt 9 punkti, Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka 2 punkti. Seejärel oldi 3:0 (25:17, 25:18, 25:18) üle ka Müncheni meeskonnast, Viiberilt 2 punkti, Jefanov ei mänginud.

Türgi kõrgliigas on Renee Teppan ja IBB Spor Kulübü hooaega alustanud samuti kahe võiduga. Esmalt saadi 3:1 (25:21, 25:14, 23:25, 25:22) jagu Sungurlu Belediye Spori meeskonnast, Teppan ei mänginud. Seejärel alistati 3:2 (25:15, 17:25, 20:25, 25:21, 15:12) Sultanbeyli Belediye Spor, Tappan taas kaasa ei teinud.

Itaalia esiliigas Belluno Volley ridades mängiv Karli Allik aitas oma tööandja 3:2 (21:25, 26:24, 25:22, 21:25, 15:8) võidule Napoli Unioni meeskonna üle, tuues 21 punkti (+7). Tabelis ollakse 3 punktiga üheksandad.

Karli Allik Autor/allikas: Facebook/Belluno Volley

Põhihooaeg algas Rumeenia meistriliigas, kus sel hooajal on mängimas kaks eestlast. Albert Hurt aitas Zalau 3:0 (25:19, 25:23, 26:24) võiduni Bukaresti Stiinta Politehnica üle, tuues 9 punkti (+3). Bukaresti Steauas mängiv Timo Lõhmus ei suutnud oma meeskonda võidule aidata, kui neil tuli tunnistada Brasovi Corona 3:2 (23:25, 25:23, 27:25, 22:25, 15:11) paremust. Lõhmuselt 13 punkti (-1).

Belgia kõrgliigas sai Tristan Tähe tööandja Maaseiki Greenyard kirja kaotuse ja võidu. Esmalt tuli tunnistada Aalsti Lindemansi 3:1 (16:25, 25:22, 25:21, 25:23) üleolekut, Tähe arvele jäi oma meeskonna parimana 16 punkti (+9). Seejärel alistati 3:0 (25:22, 27:25, 25:14) Acheli meeskond, Täht kerkis taas omade resultatiivseimaks 14 punktiga (+9). Tabelis ollakse kuue punktiga kolmandal kohal.

Robert Täht on Araabia Ühendemiraatides alustanud hooajaeelseid kohtumisi, kui tema tööandjaks olev Al Jazira mängib Föderatsiooni karikasarjas. Seal saadi esmalt 3:0 (25:14, 25:14, 25:21) jagu Shabab Ahli meeskonnast, Tähelt 13 punkti (+8). Seejärel alistati 3:1 (27:29, 25:23, 30:28, 25:20) Al Ain, Täht tõi 18 punkti (+9).

Soome naiste kõrgliigas Puijo Wolleys mängiv Silvia Pertens ja meie naiste koondise peatreener Pekka Seppänen said tunda võidurõõmu. Esmalt alistati 3:0 (25:11, 25:14, 25:15) Orivee Ponnistus ning seejärel samuti 3:0 (25:21, 25:20, 25:23) Helsingi PuMa. Pertens tõi vastavalt 11 (+6) ning ühe punkti (-1). Tabelis on Puijo 14 punktiga liider.

Šveitsis Schönenwerdi Volleys mängiv Marx Aru tõi 11 punkti (+1), ent tema tööandja jäi 2:3 (25:27, 25:20, 21:25, 26:24, 13:15) alla Lausanne'ile. Tabelis ollakse kahe punktiga kuuendal kohal. Ungari meeste meistriliigas sai Rasmus Meiuse tööandja DEAC viimati kirja 1:3 (18:25, 22:25, 28:26, 19:25) kaotuse Máv Előre Foxconnilt. Meiuselt 7 punkti (-4). Tabelis ollakse 2 silmaga neljandad. Kreeka meistriliigas AONS Miloni ridadesse kuuluv Renet Vanker ja tema koduklubi pidid hooaja avamängus tunnistama Sirou Foinikase 3:1 (25/22 24/26 25/21 25/18) paremust. Vanker sai kirja täismängu ja tõi ka 3 punkti (+2).

Ungari naiste meistriliigas sai Caterina Cicetti koduklubi KHG KNRC 3:0 (25:17, 25:13, 25:12) jagu TFSE naiskonnast. Cicettilt vähese mänguajaga 2 punkti (+2). Liigas ollakse 9 punktiga neljandal positsioonil.