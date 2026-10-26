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Tammearu alustas Jaapanis hooaega MVP auhinnaga

Võrkpall
Märt Tammearu ja Timo Tammemaa (tagumises reas paremal)
Märt Tammearu ja Timo Tammemaa (tagumises reas paremal) Autor/allikas: Hokkaido Voreas Facebook
Võrkpall

Enamik välisklubides mängivaid võrkpallureid on nüüdseks hooaega alustanud ja saanud kirja ka esimesed võidud.

Kahjuks sai eelmisel esmaspäeval peetud Poola kõrgliiga mängus raske põlvevigastuse Bielsko-Biala naiskonna ja Eesti naiste koondise kapten Kertu Laak, kes peab minema operatsioonile. Bielsko-Biala alistas 3:0 (25:19, 25:19, 25:21) Mogilno naiskonna, Laak sai õnnetu trauma kohe mängu alguses. Samas klubis mängiv Kristiine Miilen tõi seitse punkti (+5). Tabelis ollakse viie punktiga seitsmendad, vahendab Volley.ee.

Jaapanis peeti hooaja esimesed kohtumised ja Märt Tammearu teenis avanädalal kohe ka mängu MVP auhinna, sest vedas Hokkaido Vorease meeskonna 3:2 (25:19, 25:22, 20:25, 23:25, 25:23) võidule Osaka Suntory üle. Tammearu tõi maratonmängus 28 punkti, meeskonnakaaslane Timo Tammemaa panustas 11 punkti. Sama meeskonna vastu mängiti ka päev varem ja selles mängus läks 3:1 (25:23, 17:25, 26:24, 25:23) võit Osaka klubile, Tammearult 12 ja Tammemaalt 9 punkti. Sel hooajal samuti Jaapani kõrgliigas mängiv Alex Saaremaa aitas Sakai Blazersi meeskonna 3:0 (25:17, 25:17, 25:22) võiduni Kagoshima vastu. Saaremaa tõi avamängus vähese mänguajaga 1 blokipunkti. Teises kohtumises saadi samalt vastaselt 2:3 (25:27, 25:23, 25:21, 25:27, 18:20) kaotus, eestlasest temporündaja pani 6 blokki ja teenis kokku 11 punkti.

Saksamaa kõrgliias algas hooaeg Robert Viiberi ja Andres Jefanovi jaoks, kui nende koduklubiks olev Düreni Powervolleys pidas kaks mängu. Esmalt alistati 3:0 (25:9, 25:15, 25:21) Rottenburg, Jefanovilt 9 punkti, Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka 2 punkti. Seejärel oldi 3:0 (25:17, 25:18, 25:18) üle ka Müncheni meeskonnast, Viiberilt 2 punkti, Jefanov ei mänginud.

Türgi kõrgliigas on Renee Teppan ja IBB Spor Kulübü hooaega alustanud samuti kahe võiduga. Esmalt saadi 3:1 (25:21, 25:14, 23:25, 25:22) jagu Sungurlu Belediye Spori meeskonnast, Teppan ei mänginud. Seejärel alistati 3:2 (25:15, 17:25, 20:25, 25:21, 15:12) Sultanbeyli Belediye Spor, Tappan taas kaasa ei teinud.

Itaalia esiliigas Belluno Volley ridades mängiv Karli Allik aitas oma tööandja 3:2 (21:25, 26:24, 25:22, 21:25, 15:8) võidule Napoli Unioni meeskonna üle, tuues 21 punkti (+7). Tabelis ollakse 3 punktiga üheksandad.

Karli Allik Autor/allikas: Facebook/Belluno Volley

Põhihooaeg algas Rumeenia meistriliigas, kus sel hooajal on mängimas kaks eestlast. Albert Hurt aitas Zalau 3:0 (25:19, 25:23, 26:24) võiduni Bukaresti Stiinta Politehnica üle, tuues 9 punkti (+3). Bukaresti Steauas mängiv Timo Lõhmus ei suutnud oma meeskonda võidule aidata, kui neil tuli tunnistada Brasovi Corona 3:2 (23:25, 25:23, 27:25, 22:25, 15:11) paremust. Lõhmuselt 13 punkti (-1).

Belgia kõrgliigas sai Tristan Tähe tööandja Maaseiki Greenyard kirja kaotuse ja võidu. Esmalt tuli tunnistada Aalsti Lindemansi 3:1 (16:25, 25:22, 25:21, 25:23) üleolekut, Tähe arvele jäi oma meeskonna parimana 16 punkti (+9). Seejärel alistati 3:0 (25:22, 27:25, 25:14) Acheli meeskond, Täht kerkis taas omade resultatiivseimaks 14 punktiga (+9). Tabelis ollakse kuue punktiga kolmandal kohal.

Robert Täht on Araabia Ühendemiraatides alustanud hooajaeelseid kohtumisi, kui tema tööandjaks olev Al Jazira mängib Föderatsiooni karikasarjas. Seal saadi esmalt 3:0 (25:14, 25:14, 25:21) jagu Shabab Ahli meeskonnast, Tähelt 13 punkti (+8). Seejärel alistati 3:1 (27:29, 25:23, 30:28, 25:20) Al Ain, Täht tõi 18 punkti (+9).

Soome naiste kõrgliigas Puijo Wolleys mängiv Silvia Pertens ja meie naiste koondise peatreener Pekka Seppänen said tunda võidurõõmu. Esmalt alistati 3:0 (25:11, 25:14, 25:15) Orivee Ponnistus ning seejärel samuti 3:0 (25:21, 25:20, 25:23) Helsingi PuMa. Pertens tõi vastavalt 11 (+6) ning ühe punkti (-1). Tabelis on Puijo 14 punktiga liider.

Šveitsis Schönenwerdi Volleys mängiv Marx Aru tõi 11 punkti (+1), ent tema tööandja jäi 2:3 (25:27, 25:20, 21:25, 26:24, 13:15) alla Lausanne'ile. Tabelis ollakse kahe punktiga kuuendal kohal. Ungari meeste meistriliigas sai Rasmus Meiuse tööandja DEAC viimati kirja 1:3 (18:25, 22:25, 28:26, 19:25) kaotuse Máv Előre Foxconnilt. Meiuselt 7 punkti (-4). Tabelis ollakse 2 silmaga neljandad. Kreeka meistriliigas AONS Miloni ridadesse kuuluv Renet Vanker ja tema koduklubi pidid hooaja avamängus tunnistama Sirou Foinikase 3:1 (25/22 24/26 25/21 25/18) paremust. Vanker sai kirja täismängu ja tõi ka 3 punkti (+2).

Ungari naiste meistriliigas sai Caterina Cicetti koduklubi KHG KNRC 3:0 (25:17, 25:13, 25:12) jagu TFSE naiskonnast. Cicettilt vähese mänguajaga 2 punkti (+2). Liigas ollakse 9 punktiga neljandal positsioonil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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