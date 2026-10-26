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Rõbakina teenis aasta neljanda turniirivõidu

Tennis
Jelena Rõbakina.
Jelena Rõbakina. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Tennise naiste maailma esireket Jelena Rõbakina triumfeeris teist aastat järjest Hiinas Ningbos peetud WTA 500 taseme turniiril.

Rõbakina loovutas teel finaali vastastele ainult ühe seti ning alistas pühapäevases finaalis kanadalanna Leylah Fernandeze (WTA 23.) 6:2, 6:2. Maailma esinumber sooritas mõlemas setis kaks servimurret, ühtlasi ei kaotanud enda pallingut kordagi.

"Olen väga õnnelik. Ningbo on minu jaoks kindlasti eriline koht," rääkis Rõbakina matši järel. "Eelmisel aastal hakkasin alates Ningbo turniirist hästi mängima ja hea hoog kestis kogu ülejäänud hooaja. Loodetavasti sain siit taas palju head energiat, et käimasolevat hooaega jätkata ja järgmiseks valmistuda," lisas ta.

Rõbakina on tänavu võitnud neli turniiri, mis on rohkem kui ükski teine naistennisist. Lisaks Ningbo turniirile võidutses ta ka Austraalia ja USA lahtistel ning WTA 500 taseme turniiril Stuttgardis. Ühtekokku on tema nimel 15 turniirivõitu.

Toimetaja: Henrik Laever

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