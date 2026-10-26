Eesti kurlingunaiskond alustab EM-i: see on olnud üks põnev aeg

Tänavusel EM-il esindab Eestit täitsa uus kurlingunaiskond, kuhu kogenumatest mängijatest kuuluvad Marie Kaldvee, Kaidi Elmik ja Liisa Turmann ja noortest Hettel Weddro ja Elisabeth Tammer.

"See on olnud üks väga põnev aeg, sellest on olnud õppida kõigil, aga ma arvan, et praeguses seisus on juba päris hästi. Generatsioonide vahe ikka tuleb välja, see on normaalne, arvestades, et meil ongi väga suur generatsioonide vahe, väga suur eelneva kogemuse pagasi vahe. Siin on kõigil, mida pärast enda kohta kaasa võtta. Täna on juba täitsa ühtne tunne," rääkis Elmik ERR-ile.

Naiskonna kapten Kaldvee sõnul on vaja eestlannadel veel kokkumäng leida. "Võistlustel alles tulevad välja need kitsaskohad visete valikul, millega ei ole osanud kohe arvestada. See on asi, milleks on rohkem aega vaja, et tunneks mugavalt ennast tiimis, et oleks tiimi õhkkond üleüldse," sõnas ta. "Ajaga saame paremaks, EM-il kindlasti saame veel paremaks kokkumängu, sest seal peab õppima hästi kiiresti kokku mängima."

Lisaks on naiskonnal uus treener, tšehh Jakub Bareš, kelle käe all on paar kuud mängu lihvitud. Kui EM-i eelsel nädalal keskenduti väga palju just mängu alguse õnnestumisele, siis kokkuvõttes on treeneri eesmärk lihvida tiimi dünaamikat ja koostööd.

"Olen üsna rahul, koondise liikmed on kõik väga professionaalse suhtumisega ning on teinud mu töö lihtsamaks, kui ehk algselt ootasin. Kohe algusest peale olen keskendunud tiimidünaamikale, omavahelisele suhtlusele ja mõistmisele. See aitab kaasa, et neist saaks suurepärased naiskonnakaaslased," rääkis Bareš ERR-ile.

Kokku on tänavusel EM-il 12 naiskonda, kellest Rootsi, Šotimaa ja Šveits on põhisoosikud. Eesti naiskonna eesmärk oleks kindlasti alistada Leedu ja Türgi, ent ideaalis püütakse kohta tublide keskmike seas 6ndast 8nda kohani.

EM annab võimaluse veelgi paremini valmistuda novembri lõpus toimuvateks MM-valikmängudeks. "Euroopa meistrivõistlused on äärmiselt olulised meile, me väga keskendume sellele, aga me näeme, et meie tipphetk või tippvorm tuleb novembri lõpus MM-i kvalifikatsioonis. Nii mõnelgi meie tiimis on EM-i debüüt, saab jala valgeks jääl ja siis saab natuke enesekindlamalt minna kvalifikatsioonile," rääkis Elmik.

Eesti kohtub EM-i avamängus Rootsiga.