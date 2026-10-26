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Võrkpallineiud tulid EEVZA meistrivõistlusel neljandaks ja pääsesid teise ringi

Võrkpall
Eesti neidude U-20 võrkpallikoondis
Eesti neidude U-20 võrkpallikoondis Autor/allikas: volley.ee
Võrkpall

Eesti neidude U-20 võrkpallikoondis pidas pühapäeval Gruusias toimuvatel Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlustel oma viimase mängu, kui pronksikohtumises mindi vastamisi Lätiga.

Mäng leidis oma lõpplahenduse alles viiendas geimis ning paraku tuli tunnistada lõunanaabrite paremust, lõpptulemuseks seega 2:3 (19:25, 25:18, 18:25, 25:21, 11:15) kaotus, vahendab Volley.ee.

Eesti resultatiivseim oli 18 punkti (+5) toonud Siret Kaukver, Hannemai Hanimägi lisas 14 silma (+2) ning Maria Elizabeth Jefanov, Karolin Raudla ja Kertu Samm panustasid igaüks üheksa punktiga.  Eestlannade vastuvõtt oli vaid 18%, rünnak 36%, blokiga teeniti kolm punkti ja servil löödi 14 ässa ja eksiti 11 pallingul.

Läti koondise parimateks kerkisid võrdselt 18 punktiga Rita Putene ja Šarkote Šlitere. Lätlannade vastuvõtt oli 30% ja rünnak 33%, blokist saadi 14 ja servit 11 punkti (10 viga).

Eesti jäi alagrupis 0:3 alla Ukrainale, ent alistas seejärel 3:0 Armeenia ja 3:0 ka Gruusia ja sai grupis teise koha.

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääses turniiri võitja, kolm järgmist pääsevad valiksarja teise ringi ja nii tagas koha teises ringis ka Eesti koondis.

Toimetaja: Henrik Laever

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