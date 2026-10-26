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Eesti ringrajatiim sai Barcelonas kaks korda pjedestaalile

Autosport
Quanloop EST1 Racing
Quanloop EST1 Racing Autor/allikas: Quanloop EST1 Racing
Autosport

Quanloop EST1 Racing lõpetas nädalavahetusel Barcelonas GT Cup Europe'i hooaja viimase etapi kahe pjedestaalikohaga. Eesti ringrajasõitja Alex Reimann ja Keijo Kaasik olid tiimi Porsche 911 GT3 Cup autoga Pro-Am-klassis esimeses sõidus teised ja teises sõidus kolmandad.

Barcelona etapp sõideti nädal pärast seda, kui Quanloop EST1 Racing võitis Zolderis Porsche Carrera Cup Beneluxi tiimide meistritiitli. GT Cup Europe on Hispaania GT Sporti sari, kus Porsche 911 GT3 Cup ja Ferrari 296 Challenge autod võistlevad kolmes klassis. Barcelonas osales 24 autot, neist kaks EST1 Racingult.

Laupäeva hommikul sõitis vihmase esimese kvalifikatsiooni Kaasik, kelle tulemusega startis auto esimeses sõidus 20. kohalt. Pühapäevases teises kvalifikatsioonis oli Reimann ajaga 1.44,349 üldarvestuses kolmas ja Pro-Am-klassis kiireim. Üldarvestuse parimast ajast jäi ta 0,853 sekundi kaugusele.

Laupäevases esimeses sõidus oli esimesed 12 ringi roolis Kaasik, kes andis auto boksis üle Reimannile. Kiireimaid ringe sõites, tõusis Reimann viimase seitsme ringiga 19. kohalt seitsmendaks. Pro-Am-klassis lõpetas EST1 Racingu auto teisena. Klassi võitsid Ruben Fernandez ja Pepe Oriola, kellest Reimann jäi 0,209 sekundi kaugusele.

Pühapäevases teises sõidus startis Reimann kolmandalt kohalt ja juhtis Pro-Am-klassi esimesed 15 ringi. Seitsmendast ringist alates oli ta üldarvestuses teine ja boksipeatuste ajal juhtis kahel ringil kogu sõitu. Pärast 15. ringi andis Reimann auto üle Kaasikule, kes naasis rajale klassis kolmandana ja lõpetas samal kohal. Üldarvestuses oli EST1 Racingu auto 15., 0,418 sekundit eespool Davide Scannicchio ja Fabio Babini autost. Pro-Am-klassi võitsid Alejandro Barambio ja Borja García.

Keijo Kaasik on EST1 Racinguga sõitnud ka varasemalt. 2017. aastal kuulus ta tiimi koosseisu Barcelona 24 tunni sõidul, kus tiim saavutas Porsche Cayman GT4 autoga SP3-GT4-klassis poodiumikoha.

Tiimi teise autoga sõitis Am-klassis Javier Ripoll Jr., kes lõpetas mõlemad sõidud klassis viiendana, üldarvestuses 14. ja 11. kohal.

"Laupäeval sain auto enda kätte tagantpoolt ja viimastel ringidel õnnestus mitu kohta võita. Klassivõiduni jäi puudu kaks kümnendikku. Pühapäeval hoidsin klassis esikohta kuni sõitjavahetuseni ja Keijo tõi auto poodiumile," ütles Reimann.

"Nädal pärast Beneluxi tiitlit tõi meeskond Barcelonast kaks poodiumikohta. Keijo on meiega sõitnud ka varem ja tegi oma osa hästi. Alex juhtis pühapäeval klassi kuni boksipeatuseni ja oli kogu nädalavahetuse meie kiireim sõitja," lisas tiimijuht Raimo Kulli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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