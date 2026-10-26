Mbappe väravad andsid Barcelonale esimese kaotuse

Hooaja esimeses El Clasicos kandis Reali väravate eest hoolt Kylian Mbappe, kes lõi avavärava 41. minutil ja võiduvärava 87. minutil. Barcelona poolelt sai 61. minutil jala valgeks Raphinha. Liiga parimate väravalööjate edetabelis on Raphinha 13 väravaga esimene ja Mbappe 11 väravaga teine.

"Oleme mitut vastast võitnud nelja või enama väravaga, kuid seekord mängisime Barcelonaga ja minu mängijad esinesid suurepäraselt. Peame sellisel moel jätkama. Me ei tohi tõusta pilvedesse," ütles mängu järel Jose Mourinho, kellest sai alles kolmas Reali peatreener, kes suutnud Barcelona vastu vältida kaotust kuues järjestikuses mängus.

"Suurtes mängudes saavad otsustavaks väikesed detailid ning täna ei olnud õnn meie poolel. Meil jäi puudu värskusest. Peame seda muutma," sõnas Barcelona juhendaja Hansi Flick.

Barcelona sai tabelisse üheksa võidu kõrvale esimese kaotuse, Real teenis kümnest mängust kaheksanda võidu. Barcelona jätkab 27 punktiga liidrikohal ja Real on 24 punktiga kolmas. Nende vahel asub 25 punkti kogunud Madridi Atletico.