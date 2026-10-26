Kotsari koduklubi pidi suure kaotusega leppima

Yokohama jäi kodupubliku ees varakult tagaajaja rolli ja sellest välja ei pääsenudki: poolajapausiks juhtis Hiroshima tiim 50:32 ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole külaliste kindel 90:64 (25:21, 26:11, 21.18, 19:14) võit.

Kotsar veetis platsil pea 29 minutit ning kogus selle aja jooksul kaheksa punkti (kahesed 4/7), viis lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe viskeblokeeringu ja ühe vahetlõike. Lisaks jäi tema arvele üks pallikaotus ja üks isiklik viga, pluss-miinus näitaja oli -22.

Yokohama resultatiivseim oli 15 punkti visanud ameeriklane James Bell, jamaicalane Kofi Cockburn viskas võitjate eest 23 punkti ning haaras üheksa lauda.

Yokohama on sel hooajal B-liigas saanud viis võitu ning seitse kaotust, idakonverentsis jätkatakse üheksandal tabelireal. Hiroshima on see-eest võitnud 11 mängust kümme ja on läänes teine, eespool on vaid kõik kaheksa kohtumist võitnud Diamond Dolphins.