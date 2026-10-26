X!

Kotsari koduklubi pidi suure kaotusega leppima

Korvpall
Maik-Kalev Kotsar.
Maik-Kalev Kotsar. Autor/allikas: 横浜ビー・コルセアーズ/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondise tsenter Maik-Kalev Kotsar ja tema koduklubi Yokohama B-Corsairs said Jaapani kõrgliigas Hiroshimalt kindla kaotuse.

Yokohama jäi kodupubliku ees varakult tagaajaja rolli ja sellest välja ei pääsenudki: poolajapausiks juhtis Hiroshima tiim 50:32 ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole külaliste kindel 90:64 (25:21, 26:11, 21.18, 19:14) võit.

Kotsar veetis platsil pea 29 minutit ning kogus selle aja jooksul kaheksa punkti (kahesed 4/7), viis lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe viskeblokeeringu ja ühe vahetlõike. Lisaks jäi tema arvele üks pallikaotus ja üks isiklik viga, pluss-miinus näitaja oli -22.

Yokohama resultatiivseim oli 15 punkti visanud ameeriklane James Bell, jamaicalane Kofi Cockburn viskas võitjate eest 23 punkti ning haaras üheksa lauda.

Yokohama on sel hooajal B-liigas saanud viis võitu ning seitse kaotust, idakonverentsis jätkatakse üheksandal tabelireal. Hiroshima on see-eest võitnud 11 mängust kümme ja on läänes teine, eespool on vaid kõik kaheksa kohtumist võitnud Diamond Dolphins.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

16:47

Kotsari koduklubi pidi suure kaotusega leppima

09:07

Luka Doncic kostitas Utah Jazzi 52 punktiga

25.10

Kriisa advokaadid: korvpalliga jätkata sooviv Kerr avab ühel hetkel suu

25.10

Pärnu alistas Kirvese kaksikduubli toel Läti Ülikooli

25.10

Rannula ja Ilver said jagu Lipsust, Böckler oli üle Suurorust

25.10

Rostock andis Konontšuki hea mängu kiuste võidu käest

25.10

Jokici kolmikduubel aitas Denveril suurest kaotusseisust välja tulla

24.10

TalTech jäi Tartu Ülikooli rongi alla: vahel tuleb selliseid päevi

24.10

Tartu Ülikool pani TalTechi esimeses ülikooliderbis paika

24.10

Kotsari kaksikduubel Yokohamat ei päästnud

24.10

Kaunase Žalgiris viskas Euroliigas 105 punkti

24.10

Tiitlit kaitsev New York Knicks on alustanud hooaega kahe kaotusega

23.10

Viis kolmest tabanud Hermet aitas Dijoni võidule

23.10

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

23.10

Kullamäe klubi sai Aadria liigas teise võidu

videod

sport.err.ee uudised

17:23

Tammearu alustas Jaapanis hooaega MVP auhinnaga

16:47

Kotsari koduklubi pidi suure kaotusega leppima

16:14

Levadia pikendas dünaamilise brasiillase lepingut

15:40

NFL saabus Prantsusmaa pinnale

15:02

Ruben Volt tõusis TCR Europe sarja viimasel etapil pjedestaalile

14:28

NHL-i kõige kuumem meeskond jätkas võidukäiku

13:54

Võrkpallineiud tulid EEVZA meistrivõistlusel neljandaks ja pääsesid teise ringi

13:13

Tallinn võõrustab 2029. aastal suurt purjetamispidu

12:34

Inter säilitas üle noatera esikoha, Bayern võitis lähikonkurenti kindlalt

12:00

Nabi: pean vaatama, kas olen veel valmis tippspordi kannatust läbi elama

11:44

Paskotši aitas Genti tabeli tippu

11:16

Wilson lõpetas pikale veninud võidupõua Belfastis

10:45

Lajal kukkus 150 parema seast välja

10:11

Rõbakina teenis aasta neljanda turniirivõidu

09:40

Selver x TalTech teenis Balti liigas esimese võidu

loetumad

25.10

Venemaa sai suure tiitlivõistluse korraldusõiguse

25.10

Kriisa advokaadid: korvpalliga jätkata sooviv Kerr avab ühel hetkel suu

25.10

Kalju võitis Florat ja pingestas medaliheitlust

25.10

Tiit Karuks kuukommentaaris: Jõudu, Vana Toriseja! Ka sina oled ajalugu teinud

24.10

Suusatamise MK-sarja üldvõitja sai loa areenile naasta

25.10

Antonelli võitis Texases, aga tiitlit veel ei kindlustanud

09:07

Luka Doncic kostitas Utah Jazzi 52 punktiga

08:00

Mbappe väravad andsid Barcelonale esimese kaotuse

25.10

Medvedev kaitses esmakordselt karjääris tiitlit

25.10

Selevko langes vabakavaga esikolmikust välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo