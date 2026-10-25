Ojakäär võitis Ithacas paarismänguturniiri

Mullu koos egiptlase Karim Ibrahimiga Hurghadas M15 turniiri võitnud Ojakäär teenis USA-s nõnda oma karjääri teise World Tour taseme paarismängu, kirjutab Tennisnet.ee.

Laupäevases finaalis kohtusid Cox ja Ojakäär rootslase Mans Dahlbergi ja ungarlase Zsombor Velcziga, kumbki paar ei olnud asetatud. Kuigi mõlemas setis tegid esimesena murde Dahlberg - Velcz, võitsid Cox - Ojakäär kohtumise 7:5, 7:6.

Esimeses setis jäid Cox ja Ojakäär pärast vastaste murret taha 3:4, aga viigistasid kohe ja tegid otsustava murde seisul 6:5. Teises setis läksid Dahlberg - Welcz ette 3:1, viigini jõudis Eesti - USA paar seisul 4:4. Pärast seda võitsid mõlemad oma servigeime kindlalt ja otsutas tie-break, kus Cox - Ojakäär läksid 0:2 seisult ette 3:2, aga jäid uuesti taha 3:5.

Vastastel oli seisul 6:5 kasutada settpall oma servil, aga punkt tuli Cox - Ojakäärule, kes teise settpalli seisul 6:7 päästsid juba oma servil ja siis võitsid 9:7. Cox ja Ojakäär lõid kahe peale viis ässa ega teinud ühtki topeltviga. Eriliselt hästi mängiti murdepallidel, mida realiseeriti kolmest kolm (vastased viiest kaks).