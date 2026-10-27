Maailma parimaks jalgpalluriks valiti Harry Kane

Londonis toimunud gala oodatuima auhinna peamised kandidaadid olid Kane, Madridi Reali tähtründaja Kylian Mbappe ning Barcelona superstaar Lamine Yamal. Lõpuks osutus valituks 33-aastane Kane, kellest sai esimene inglane pärast aastat 2001 (Michael Owen), kes selle auhinna pälvinud.

"Ma olen peaaegu et sõnatu. See auhind Londonis võita on veelgi erilisem, tõi mulle õnne," rääkis Kane pärast auhinna saamist. "Siin ruumis on maailma klassi mängijad koos. Õnnitlen kõiki teisi võitjaid ja kandidaate, te olete hea näide sellest, kuhu kõva töö ja keskendumisega jõuda võib."

Kane kandis suvel toimunud MM-finaalturniiril Inglismaa kaptenipaela ning juhtis oma koondise pronksmedalini. 2025-26 hooajal lõi ründaja kokku 73 väravat, neist 12 koondise eest. "Tänan oma koondisekaaslasi, mul on au teie kapten olla. See on meie kõigi auhind!" sõnas Kane, kes pühendas auhinna ka Tottenham Hotspuri klubile.

Hääletusel sai teise koha Mbappe, Yamal oli kolmas. Esiviisikusse mahtusid veel Rodri ning legendaarne Lionel Messi.

Muudes kategooriates kuulus õhtu suuresti aga Hispaaniale. Maailma parimaks naisjalgpalluriks valiti kolmandat korda Barcelonat esindav hispaanlanna Alexia Putellas. Ta läks ühele pulgale tiimikaaslase Aitana Bonmatiga, kes on samuti kolmel korral Ballon d'Or Feminini võitnud.

Pallivõlur Yamal teenis kolmandat aastat järjest maailma parimale noormängijale määratud Kopa trofee, naiste hulgas sai selle tunnustuse samuti Barcelonas mängiv hispaanlanna Vicky Lopez, kes võitis selle auhinna ka eelmisel aastal. Aasta parimateks treeneriteks määrati hispaanlased Luis de la Fuente ja Pere Romeu, de la Fuente juhendab Hispaania meeste koondist ja Romeu Barcelona naiskonda. Aasta klubideks valiti just Barcelona naiskond ning Meistrite liiga võitnud Pariisi Saint-Germain.

Socratese trofee, mis antakse humanitaartöö eest, pälvis aga britt Bukayo Saka. Hooaja parimateks ründajateks valiti Kane ning mehhiklanna Charlyn Corral. Parima väravavahi auhinnaga tunnustati taas hispaanlasi: meeste seas pälvis trofee Bilbao Athleticu puurilukk Unai Simon ning naiste seas Barcelona väravavaht Cata Coll.