Nabi: pean vaatama, kas olen veel valmis tippspordi kannatust läbi elama

41-aastane Nabi kaotas esmaspäeval lohutusringis Usbekistani maadlejale Rafael Tsitsuašvilile 1:1. Kuna usbekk teenis punkti esimesena, siis kuulus võit ja pääs pronksimatši talle.

"Järjekordne maadluse MM on minu jaoks lõppenud. Väga valusad on need napid kaotused, kus oled justkui lähedal tipule või medalile, kuid samas nii kaugel," kirjutas Nabi matši järel ühismeedias. "Töö ja pingutus, mis tehtud selleks, et olla vormis, on olnud raske. Igal korral tuleb ületada raskusi, toime tulla vigastustega ja ennast ületada," jätkas ta.

"Emotsioonid, mis mind praegu valdavad, on muidugi negatiivsed põhjusel, et ei saanud maadelda medalile. Ja seest on valus, väga valus, aga tuleb edasi minna ja küll ka see läheb lõpuks mööda. Mis saab edasi? On kohe raske öelda. Pean enda sisemise võitluse ära pidama ja vaatama, kas olen veel valmis seda tippspordi kannatust läbi elama," lisas ta.

Nabi on maailmameistrivõistlustel tulnud medalile viiel korral, sealhulgas krooniti maailmameistriks 2006. aastal kehakaalus kuni 96 kg ja 2013. aastal raskekaalus.