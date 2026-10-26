NHL-i kõige kuumem meeskond jätkas võidukäiku

Võitjate kuuest väravast kaks viskas Jason Robertson ning ühe väravaga panustasid Tyler Seguin, Justin Hryckowian, Wyatt Johnston ja Mikko Rantanen. Viimane sai kirja oma 322. värava NHL-is, millega tõusis Soome mängijate seas kõigi aegade arvestuses mööda Olli Jokinenist kolmandale kohale. Järgmisteni on Rantanenil veel tükk maad minna, sest Teemu Selänne viskas 684 ja Jari Kurri 601 väravat.

Starsil on hetkel käsil liiga pikim võiduseeria. Viie järjestikuse võiduni on sel hooajal jõudnud ka Boston Bruins, kelle seeria Stars eelmisel nädalal peatas, ning tiitlikaitsja Carolina Hurricanes, kes võitis oktoobri alguses seitse mängu järjest. Stars tõusis pühapäevase võiduga läänekonverentsis viiendale kohale, olles teeninud 11 mänguga 15 punkti.

Läänes haaras liidrikoha Minnesota Wild, kes sai võõrsil Vancouver Canucksist jagu 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Wild läks Maksim Shabanovi, Bobby Brinki, Quinn Hughes'i ja Kirill Kaprizovi väravatest 4:0 ette, misjärel lihvisid Max Sasson ja Brock Boeser lõppseisu viisakamaks. Wildil on praeguseks kirjas 18 punkti, kaks mängu vähem pidanud Edmonton Oilers kaotab neile ühe punktiga.

Ülejäänud tulemused:

Nashville Predators - Colorado Avalanche 6:2

Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 1:2

Chicago Blackhawks - Florida Panthers 2:3