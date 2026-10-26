Sinner lõpetab vigastuspausi Riyadhis

Sinner alustas tänavust hooaega suurepäraselt ning võitis kevadel 29 mängu järjest, saavutades sellega viis järjestikust turniirivõitu. Pärast seda hakkasid teda aga vigastused kimbutama ja kuigi itaallasel õnnestus juulis Wimbledoni slämmiturniiril võidutseda, jäigi see tema hooaja viimaseks turniiriks.

Oktoobri alguses teatas tema tiim, et hooajale on joon alla tõmmatud, sest Sinner läbis põlvepõletiku tõttu ravikuuri.

Sinner olnuks osalenud veel Saudi Araabias Riyadhis peetaval turniiril, kuid möödunud nädalavahetusel toimuma pidanud võistlus jäeti ära. Esmaspäeval selgus aga, et Six Kings Slami nimeline turniir, mille Sinner kahel järjestikuse aastal võitnud on, toimub hoopis detsembri lõpus ja itaallane saab siis osaleda.

Tegemist on mitteametliku turniiriga, kus mängijad ränkingupunkte ei teeni, kuid auhinnarahad on Saudi Araabiale omaselt hiiglaslikud ja kohale on meelitatud maailma parimad mehed. Ainuüksi osalemise eest antakse mängijatele üle 1,4 miljoni euro, turniiri võitja saab enam kui neli miljonit eurot. Sinner on viimasel kahel aastal Riyadhi turniiri ka võitnud, alistades mõlemal korral Carlos Alcarazi.

Lisaks Sinnerile ja Alcarazile on turniirile kutse vastu võtnud ka õigepea maailma esireketiks kerkiv Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz ja Alex de Minaur.