Eesti U-15 jalgpallikoondis võitis MM-festivalil alagrupi

Eesti noormeeste U-15 jalgpallikoondis alistas Aserbaidžaanis toimuva MM-festivali viimases alagrupimängus 3:1 Maldiivid ning tulid sellega A-alagrupi võitjaks. Seljataha jäid Prantsusmaa, Lõuna-Aafrika Vabariik, Kosovo, Maldiivid ja Anguilla.

Eesti asus viimast alagrupimängu juhtima avapoolaja keskel, kui Trevor Haabma kõmmutas palli kastijoone lähistelt vasakusse alanurka. Viis minutit hiljem suutsid Maldiivid viigistada, kuid teisel poolajal pani Eesti siiski paremuse maksma, vahendab jalgpall.ee.

Seitse minutit enne mängu lõppu suutis vastaste väravavaht küll Eesti tsenderdusele käed vahele saada, kuid pall põrkas ette Kalle Zimmererile, kes rammis selle väravaesiselt võrku. Napilt minuti jagu hiljem lõi Eesti ka kolmanda värava, kui Romet Külm lõikas vastaste lühikese söödu vahelt ning leidis Pavel Bogatovi, kel jäi üle vaid pall võrku suunata.

Kuna grupi senine liider, Eestiga 2:2 viiki mänginud Prantsusmaa kaotas viimases alagrupimängus Lõuna-Aafrika Vabariigile, kuulutati Eesti alagrupi võitjaks. Eesti läbis ainsa meeskonnana oma alagrupi kaotuseta.

Homme algaval lõppturniiril kasutatakse ristväljalangemissüsteemi, kus võitjad kohtuvad järgmistes voorudes teiste võitjatega ning kaotajad teiste kaotajatega. Nii tagatakse, et kõik koondised mängivad kogu turniiri vältel sarnase hulga kohtumisi, olenemata tulemustest.