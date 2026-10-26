Inter säilitas üle noatera esikoha, Bayern võitis lähikonkurenti kindlalt

Inter võõrustas pühapäeval koduväljakul Fiorentinat, kes läks pärast väravateta avapoolaega 65. minutil Alejandro Jimeneze tabamusest juhtima. Vastulöögini jõudis kodumeeskond alles esimesel lisaminutil, kui täpne oli Marcus Thuram. Võidupunktid kinkis Interile vastaste kaitsja Victor Valdepanes, kes põhjustas viiendal lisaminutil penalti, mille realiseeris Interi kasuks Piotr Zielinski.

Interil on kaheksa mängu järel koos 22 punkti. Täpselt sama palju punkte on ka Rooma Laziol, kuid parem väravate vahe annab hetkel esikoha Milano klubile. Kahele paremale järgnevad AS Roma, Milan (mõlemal 18 punkti), Como (17 p), Frosinone ja Juventus (mõlemal 14 p).

Müncheni Bayern alistas pühapäeva õhtul võõrsil Freiburgi 3:1. Michael Olise sai võitjate poolel kirja värava ja väravasöödu, lisaks said jala valgeks Dayot Upamecano ja Serge Gnabry. Freiburgi auvärav sündis Bayerni poolkaitsja Tom Bischofi ebaõnnestunud puutest.

Bayern jagab tabeli tippu Dortmundi Borussiaga, kuid tänu paremale väravate vahele on esikoht Bayerni käes (17 punkti). Freiburg on koos Leverkuseni Bayeriga kolmandal ja neljandal real (mõlemal 13 punkti) ning nende järel on 12 punktiga RB Leipzig ja Karl Jakob Heina leivaisa Bremeni Werder.

Prantsusmaa kõrgliiga käimasoleva vooru keskne kohtumine leiab aset esmaspäeva hilisõhtul, kui valitsev meister ja hetkel viiendat kohta hoidev Pariisi Saint-Germain võõrustab neljanda koha omanikku Lyon'i.