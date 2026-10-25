Liverpool sai väärt võidu, Man United masendava kaotuse

Manchester United on hooaja kaheksast esimesest kohtumisest võitnud vaid ühe ja hetkel hoitakse 20 klubi konkurentsis seitsme punktiga 16. positsiooni.

Kehv õhtu oli Liverpooli igirivaal Manchester Unitedil, kes jäi kodus alla Bournemouthile 0:3 (38. Rayan, 43. Marcus Tavernier, 71. Evanilson). Tulemus tähendab veelgi suuremaid murepilvi Man Unitedi peatreener Michael Carricku kohale, kelle jalgealune klubis muutub aina tulisemaks.

Liverpool lõi mõlemad väravad esimesel poolajal mõne minuti sees: 17. minutil avati skoor tänu Pascal Grossi omaväravale ja neli minutit hiljem suurendas edu Liverpooli tipuründaja Alexander Isak.

Liverpool alistas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga kaheksandas voorus kodus Brighton & Hove Albioni 2:0 ja tõusis tänavust hooaega hästi alustanud konkurendi kannule.

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