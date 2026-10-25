Liverpool sai väärt võidu, Man United masendava kaotuse
Liverpool alistas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga kaheksandas voorus kodus Brighton & Hove Albioni 2:0 ja tõusis tänavust hooaega hästi alustanud konkurendi kannule.
Liverpool lõi mõlemad väravad esimesel poolajal mõne minuti sees: 17. minutil avati skoor tänu Pascal Grossi omaväravale ja neli minutit hiljem suurendas edu Liverpooli tipuründaja Alexander Isak.
Kehv õhtu oli Liverpooli igirivaal Manchester Unitedil, kes jäi kodus alla Bournemouthile 0:3 (38. Rayan, 43. Marcus Tavernier, 71. Evanilson). Tulemus tähendab veelgi suuremaid murepilvi Man Unitedi peatreener Michael Carricku kohale, kelle jalgealune klubis muutub aina tulisemaks.
Manchester United on hooaja kaheksast esimesest kohtumisest võitnud vaid ühe ja hetkel hoitakse 20 klubi konkurentsis seitsme punktiga 16. positsiooni.
Tulemused: Crystal Palace - Newcastle United 0:2, Hull City - Brentford 1:1, Liverpool - Brighton & Hove Albion 2:0, Manchester United - Bournemouth 0:3, Sunderland - Leeds United 0:0.
Tabelitipp kaheksanda vooru järel: 1. Manchester City 21 punkti, 2. Arsenal 21, 3. Brighton & Hove Albion 16, 4. Liverpool 15, 5. Chelsea 13, 6. Brentford 11, 7. Leeds United 11, 8. Newcastle United 11.
Toimetaja: Siim Boikov