Tallinn võõrustab 2029. aastal suurt purjetamispidu

MM-i korraldusõigust taotlesid kolm tugeva purjetamistraditsiooniga linna: Douarnenez Prantsusmaal, Sanremo Itaalias ja Tallinn. Rahvuslike klassiliitude esindajate hääletusel kogus Tallinn 20, Douarnenez viis ja Sanremo kolm häält.

Tallinna kandidatuuri esitlesid Kalev Jahtklubi juhatuse liikmed Anu Varvik ja Piret Salmistu. Eesti delegatsiooni kuulus ka Eesti Draakon klassi purjetajate liidu asepresident Rene Treifeldt. "Meeletult hea meel on. Sellise tiitlivõistluse Eestisse toomine annab tugeva tõuke meie kohalikule Draakon-klassile ja loodetavasti kasvatab huvi ka naaberriikides. Selle tulemuse taga on kaks aastat järjepidevat tööd," ütles Treifeldt.

"Alguses tundus eesmärk üsna utoopiline, kuid ühel hetkel anti meile mõista, et meil on suurte purjetamisriikide, nagu Prantsusmaa ja Itaalia, ees üks oluline eelis – kui nemad eelistavad sageli võistelda koduvetes, siis meie käime aktiivselt välisregattidel, loome kontakte ja oleme rahvusvahelise kogukonna tegemistes pidevalt kohal. Hea näide meie aktiivsusest on seegi, et juba kuu aja pärast osaleb Hongkongis Draakon-klassi MM-il kaks Eesti meeskonda," lisas ta.

Rahvusvahelise Draakon-klassi koordinaator Martin Payne tunnustas Eesti kandidatuuri ja väga head esitlust. "Tallinn võitis 2029. aasta maailmameistrivõistluste korraldusõiguse väga selge häälteenamusega. Tallinna esindajate esitlus oli suurepärane ning kogu Draakon-klassi kogukond ootab 2029. aastal Eestisse tulekut. Juubeliaasta algab Gold Cupiga Hornbækis, jätkub Draakoni 100. aastapäeva tähistamisega Marstrandis ja kulmineerub maailmameistrivõistlustega Tallinnas. Meil on väga hea meel selle põhjamaise teekonna üle aastal, mil Draakon tähistab oma sajandat sünnipäeva," ütles Payne.

Draakon-klassi maailmameistrivõistlused toimuvad esimest korda Balti riigis. Põhjamaades toimus MM viimati 2001. aastal, mil võõrustajaks oli Hornbaek. Aastatel 1948 kuni 1972 kuulus Draakon-klass olümpiamängude kavva.