Kaare ja Lill lõpetasid Berni MK-etapi üheksanda kohaga

Kaare ja Lill said Berni MK-etapil neli võitu ja kolm kaotust. Veerandfinaali pääsu otsustanud tabelipoole finaalis tuli eestlastel tunnistada Suurbritannia võistkonna nappi paremust ning leppida turniiril üheksanda kohaga.

"Bern on alati väga tugeva tasemega MK-etapp. Saime mitmeid vajalikke mänge vastaste vastu, kes on kindlasti ka stabiilselt MMi tasemel. Kahju oli napilt veerandfinaalist välja jääda, aga kahe päeva jooksul mängitud lausa seitse võistlusmängu on kindlasti meie uuele kooslusele vajalik kogemus," rääkis Lill.

Berni MK-etapp kuulub traditsiooniliselt Euroopa tugevaimate segapaariskurlingu turniiride hulka. Tänavu osales võistlusel 32 võistkonda, nende seas Suurbritannia, Skandinaavia riikide, Kanada ja Jaapani tippvõistkonnad. Turniiri võitjaks tulid Rootsi kurlingupaar Therese Westman ja Robin Ahlberg, kellel on tänavustelt maailmameistrivõistlustelt ette näidata hõbemedal.

Karoliine Kaare ja Harri Lill jätkavad võistlemist Šveitsis juba teisipäeval, kui Gstaadis algab järgmine kõrgetasemeline segapaariskurlingu MK-etapp.