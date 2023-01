Pettunud Aigro: pool turneed on veel ees, loodame parimat

Aigro oli Oberstdorfis 42. ja Garmisch-Partenkirchenis 37., Kevin Maltsev Garmisch-Partenkirchenis 35. Teisipäevast jätkatakse võistlustega Austrias, esmalt hüppavad mehed Innsbruckis ja seejärel lõpetuseks Bischofshofenis.

"See on minu jaoks kujunenud raskemaks kui ise lootsin," tõdes Aigro. "Praegu pole midagi teha, kaks etappi on ära olnud ja tulemused on teada, neid parandada ei saa. Pool on veel ees ja loodame parimat."

"Kõik algab hoovõtuasendist, see mängib minu puhul väga suurt rolli. Kui ma juba tornist õige asendiga alla ei tule, on raske sealt edasi hüppeotsa peal head liigutust, vaba hüpet teha," sõnas Aigro. "Kaks mäge on aga veel ees, annan endast parema, et nii tulemuste kui hüpete poolelt ennast parandada. Mingit maagilist asja pole, millele peaks mõtlema. Teen enda asja, loodetavasti kukub välja."