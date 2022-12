Skeletonisõitja Zunte: peaeesmärgiks on 2026. aasta olümpiamängud

Sellest hooajast skeletonisõidus Eestit esindava Darta Estere Zunte eesmärgiks on osaleda 2026. aasta taliolümpiamängudel. Esimestel võistlustel Eesti lipu all on ta saavutanud häid tulemusi. Treeninguid teeb ta peamiselt ikka Lätis, Sigulda rajal.

Kui Lätis on skeleton tänu vendadele Dukursitele väga populaarne, siis Eestis ei teata sellest just palju ja Darta Zunte võistlemine Eesti lipu all võiks tuua kaasaelamispõnevust ja teisigi skeletoniste, sest harjutamiseks ja võistlemiseks sobiv Sigulda rada on Eestile väga lähedal.

"Peaeesmärgiks on olümpiamängud. Mul on plaan, kuidas nelja aasta jooksul selle nimel töötada. Üks osa on füüsilise ettevalmistuse parandamine. Neid treeninguid saan teha Valgas oma treeneri Nadežda Bluma juhendamisel. Teine osa on trassitreeningud, mis toimuvad siin, Siguldas. Selles aitavad mind nii isa kui ka trassitreener Gints Dzerve," rääkis Zunte.

Zunte on Eestit esindades saanud juba häid tulemusi - Euroopa karikavõistluste kuues ning kontinentaalkarikavõistluste seitsmes ja kaheksas koht. Nüüd kogub ta punkte, et pääseda tagasi MK-sarja arvestusse, sest esindatava riigi vahetuse järel pole tal Lätile teenitud punkte võimalik kasutada. "Kvoot antakse riigile, mitte konkreetsele sportlasele. Lätil on praegu kaks kvooti, kuid Eestil pole ühtki," selgitas Zunte.

"Lõpetasin töö Läti koondisega ja pühendan nüüd rohkem aega eraettevõtlusele. Kuid Darta avaldas soovi jätkata koostööd ka Eestis. Ja ma andsin oma nõusoleku aidata," sõnas treener Gints Dzerve.

Eesti Kelguspordi Liidu presidendi Rein Esauli sõnul peetakse praegu läbirääkimisi, et Zunte saaks treenida mõne suure, näiteks Itaalia või Suurbritannia koondise juures.