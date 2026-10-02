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Tiitlikaitsja Aces lükkas Feveri veerandfinaalis konkurentsist

Korvpall
Caitlin Clark ja A'Ja Wilson
Caitlin Clark ja A'Ja Wilson Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Viimase nelja aasta jooksul kolm korda naiste NBA meistriks tulnud Las Vegas Aces pääses ka tänavu poolfinaali, kui alistas otsustavas kolmandas mängus Indiana Feveri.

Seeria avamängu võitnud Aces sai teises mängus kümnepunktilise kaotuse ning jäi otsustavas mängu varakult kaheksapunktilisse kaotusseisu, kuid toibus kiiresti läks poolajapausile 54:48 eduseisul. Teisel poolajal kasvas edu kahekohaliseks ja kuigi Fever jõudis otsustaval veerandil veel kahe punkti kaugusele, püsis tiitlikaitsja kindlal kursil ning tagas 94:83 (31:31, 23:17, 16:17, 24:18) võiduga edasipääsu poolfinaali.

Vigastuse tõttu suviselt MM-ilt puudunud A'ja Wilson skooris Las Vegase eest 36 punkti ning lisas kümme lauapalli, kaks blokki ja ühe korvisöödu. Chelsea Gray lisas omalt poolt 23 silma ja viis resultatiivset söötu, Jackie Young kogus 18 punkti, kaheksa lauapalli ja seitse korvisöötu.

Indiana täht Caitlin Clark viskas avaveerandil 11 punkti, aga jahtus seejärel maha ning lõpetas mängu 18 punkti, nelja bloki ja nelja korvisööduga. Taganaine tegi samas ka kuus pallikaotust. Feveri resultatiivseimaks kerkis 23 punktiga Kelsey Mitchell, Aliyah Boston lisas 19 punkti ja kümme lauapalli.

Aces ootab poolfinaali vastast Golden State Valkyriese ja Dallas Wingsi otsustavast mängust. Teises poolfinaalis kohtuvad Atlanta Dream ja esinumbri Minnesota Lynxi alistanud New York Liberty.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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