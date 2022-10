Läti spordilootus otsustas hakata Eestit esindama

Läti kelgusportlane Darta Estere Zunte on otsustanud kolida Eesti lipu alla. Novembris 22-aastaseks saav lätlanna vajab veel rahvusvahelise bobisõidu ja skeletoni alaliidult (IBSF) litsentsi ning saab hakata siis Eesti eest võistlema.

Skeletonisõitja Zunte sündis Valkas, aga tema juured ulatuvad Eestisse. Lätlanna otsustas tänavu taotleda Eesti kodakondsust ja ka sai selle, et edaspidi Eesti lipu all võistlema hakata. Eesti olümpiakomiteega võttis 21-aastane sportlane ühendust augustis. "Ta ootab veel rahvusvahelise alaliidu litsentsi ja saab siis võistlema hakata," selgitas EOK spordidirektor Martti Raju Delfile. "Augustis võttis ta meiega ühendust, siis oli tal Eesti kodakondsuse taotlemine veel pooleli. Kui temast sai Eesti kodanik, andis Läti alaliit ta vabaks."

"Pärast pikka kaalumist otsustasin, et ma ei näe reaalset võimalust oma unistust Lätis realiseerida. Eestis on see olemas," ütles tänavusel juunioride MM-il kuuenda koha saanud Zunte hiljuti Läti meediale.

Skeleton on kelgutamise eriliik. Erinevalt tavakelgutamisest sõidetakse skeletonis mäest alla kõhuli kelgul lamades.