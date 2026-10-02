Tribuntsov jäi MK-etapil finaalist välja, aga uks on irvakil
Eesti ujuja Ralf Tribuntsov jätkas Bakuus toimuvat MK-etappi ning jäi 50 meetri seliliujumise eelujumistes teiseks reserviks.
Tribuntsov sai reede hommikul kirja aja 23,67, millega sai kolme eelujumise peale 12. koha. Finaali pääses esimesed kümme meest, kuid eestlane jäi nn reservujujaks. Enne teda pääseks õhtusesse finaali venelane Georgii Smirnov (23,58) ehk eestlane vajaks kahe finalisti loobumist.
Kõige kiiremini ujus Lõuna-Aafrika Vabariigi mees Pieter Coetze, kelle ajaks jäi 22,90. Teisena sai finaali venelane Kliment Kolesnikov (23,02) ning kolmandana šveitslane Thierry Bollin. Finaalis ujub neli venelast, lisaks võib peale pääseda eelmainitud Smirnov.
Tribuntsov osaleb veel laupäeval 100 meetri seliliujumises.
Toimetaja: Kristjan Kallaste