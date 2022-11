Aigro tahab võita hüppeturnee duellid ja lõpetada MK-sarja 30 seas

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro alustab reedel maailma karika sarja, kus esimene etapp on kavas Wisla mäel Poolas. Tegemist on ajaloolise võistlusega, sest hüppajad saavad lume asemel hoogu jäärajalt ja maanduvad kunstkateele nagu suviti.

Soome koondisega harjutav 23-aastane Aigro on hooajaks üldjoontes valmis ja annab viimast lihvi vormile Lahtis. "Suures plaanis on kõik läinud nii nagu suve hakul planeerisime. Meeskond on mõne lisandusega sama, mina tunnen neid ja nemad mind. See kooslus töötab ja ma usun, et talv annab sellele kinnitust," lausus ta pressiteate vahendusel.

Tänavu jõudis ta suvistel GP-võistlustel esmakordselt punktikohtadele. "Sel aastal olin kõigil võistlustel, kus osalesin, teises voorus. See on ikka hea tunne. Ei tee ju sporti enam sellepärast, et pärast kvalifikatsiooni asjad kokku pakkida ja koju reisida," rõõmustas Aigro.

"Lähenesime sel suvel teisiti kui varasemalt. Suve keskel võistlesin vaid korra Poolas, kus parimaks jäi 13. koht ja kvalifikatsioonis olin neljas. Kuid pärast seda keskendusin treeningutele ega reisinud liigselt."

"Ühel hetkel aga tundsin, et pean saama end teistega võrrelda ning suve lõpus võistlesin kuus nädalavahetust järjest." jätkas Aigro. "Austrias olin vist 16. ja kontinentaalis paar korda top 10. Aga Eesti meistritiitel on ikkagi suurim saavutus sellest suvest [naerab].

Aigro sõnul ootab suusahüppajaid tihe hooaeg. "Üle pika aja on üks etapp USA-s, kus ma pole varem käinud. Kolm nädalat enne seda etapp Jaapanis ja siis muidugi MM. Reisimist saab olema taas palju ning meie lennuühendus pole ka just kiita. Seega hooaja sees väga tihti koju ei satu."

"Aga ootused... sooviks teha stabiilse hooaja. Eelmist hooaega ei tahaks korrata. Samas MM-i 19. koha võtaks küll vastu [Aigro saavutas veebruaris Norras Vikersundis peetud lennumäe MM-il 19. koha], aga seda väikesel mäel."

"Stabiilselt punktidel oleks hea hooaja algus ja eks sealt edasi saab siis vaadata, kuhu tiivad kannavad," lisas Aigro. "Ja kindlasti tahaks Nelja hüppemäe turneel duelli võita. Ja mitte korra, vaid kõik neli. See üritus ei ole mul kordagi välja tulnud."

MK-hooaja finaaletapile Planicas pääsevad 30 paremat. Aigro soovib jõuda ka sinna. "Selle nimel ma iga päev treenin," ütles ta.