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Teppan: EM-il peavad lõvid väljakul olema, muidu on pahandus

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril Hollandi 3:1 ning sai kolme kaotuse kõrvale esimese võidu.

Eesti resultatiivseimaks kerkis Renee Teppan, kelle arvele kogunes 14 punkti. "Tahtsime võidupilti teha ja täna saime seda teha. Selles mõttes kindlasti tore moment. Eks oli selline närvidemäng. Mängupilt täna tohutult ilus ei olnud, aga just otsustavatel momentidel tegutsesime kindlalt. Selline see sport ongi," rääkis Teppan.

Kogenud diagonaalründaja oli eriti heas hoos avageimis, kus tõi lausa 10 punkti. "Ma arvan, et olen selline sütitaja meeskonnas. See on minu töö. Anda julgust noorematele ning usun, et EM-finaalturniir on selline võistlus, kus sul peavad lõvid väljakul olema. Muidu on pahandus. Keegi peab seda asja ka vaimselt vedama. Mul ei ole probleemi seda teha," märkis ta.

Eesti koondis lõpetab EM-i neljapäeval kohtumisega Soome vastu. Kuigi Eestil ei ole enam võimalik 16 parema sekka jõuda, on mängul siiski oluline kaal, sest isegi üks geimivõit suurendaks võimalusi teenida pääse MM-finaalturniirile.

"Rankingupunktid on taustal. Motivatsiooni leidmisega probleemi ei ole. Homme tuleb väga äge atmosfäär. Soomel on täismaja ja meie fännid on ka uhkelt esindatud. Taaskord müts maha fännide ees! Neid oli jälle omajagu palju. Homme paneme võiduka lõpuni," sõnas Teppan.

Eesti ja Soome kohtumine algab neljapäeval kell 20.00. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Henrik Laever

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Eesti mängud EM-il

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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