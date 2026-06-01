Kevin Saar sai MM-etapil ühe võidu

Laupäeval peetud kvalifikatsioonisõidu lõpetas Saar kolmandal kohal, mis andis hea stardikoha finaalsõitudeks. Esimeses sõidus tuli tal katkestada liidrikohalt tehnilise probleemi tõttu, aga teine sõit tõi eestlasele võidu.

"Inglismaa etapilt on kaasa võtta palju positiivset, kuid kahjuks ka üks ebaõnnestunud sõit," kommenteeris Saar. "Esimeses sõidus tuli hea start ja alustasin sõitu neljandana. Esimese kahe ringiga tegin häid möödumisi, kuid samal hetkel kui tõusin liidriks, tekkis tehniline probleem ja olin sunnitud katkestama. Teises sõidus sain kehvema stardi ja olin alguses kuues. Sõit läks tõusvas joones, tegin häid möödumisi ja võitsin sõidu. Kokkuvõttes kaotasin hulga punkte, kuid jätame selle minevikku ja keskendume järgmistele sõitudele. Kiirus rajal on hea ning selle üle on hea meel. Nüüd liigume juba Poola, kus juba sellel nädalal toimub järgmine etapp."

Etapi võitis itaallane Patrick Turrini, kes on ka MM-sarja liider (220 p). Saar on teisel kohal, samade punktidega (175 p) on kolmas inglane Harry Walker.

MM-sarja järgmine etapp sõidetakse 6.-7. juunil Poolas, Gdanski rajal. Nädal hiljem, 13.-14. juunil jõuab quadracerite MM-sari Eestisse, Karksi-Nuia motokeskusesse. Mulgimaa võõrustab kahte MM-sarja, sest koos quadide MM-sarjaga toimuvad ka külgkorvide motokrossi maailmameistrivõistlused ja mõlemasse sarjas on kodus stardis mitmeid Eesti sõitjaid.