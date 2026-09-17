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Lõhmus: läksin servima mõttega, et kõik või mitte midagi

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril Hollandi 3:1 ning sai kolme kaotuse kõrvale esimese võidu.

Eesti võidus kandis olulist rolli nurgaründaja Timo Lõhmus, kes kõmmutas koguni neli serviässa, millest kaks sündisid viimase geimi otsustavatel hetkedel. "Eks ikka olen serviga kõige rohkem rahul. Ma ei teagi, mitu ma lõpuks lõin, aga läksin neid sellise mõttega panema, et kõik või mitte midagi. Kaotada ei olnud midagi. Kui lõpp on selline, et oled kahe punktiga taga, siis on tegelikult väga hea minna servima. Poistel oli hea atmosfäär üleval ja publik aitas kaasa," selgitas Lõhmus edukat tööpäeva servijoone tagant.

Kas Eestil kõik klappis või oli Holland pikast turniirist väsinud? "Ma ei oskagi öelda, mis täpselt juhtus. Mida mäng edasi, seda paremini omavahel klapime. Hollandi jaoks oli tegu viimase mänguga. Arvatavasti nad olid natukene väsinud, sest nad vahetasid poole mängu pealt põhimehed välja ja asemele tulid mängijad, kes olid natukene värskemad, aga sellest ei piisanud," märkis Lõhmus.

Neljapäeval läheb Eesti vastamisi Soomega, kes on võitnud kõik neli seni peetud mängu. "Tuleb väga lahe mäng! Olen kindel, et Eesti 1000-pealine publik kajab 11 000 Soome fännist üle. Tuleb täiega panna, sest kaotada ei ole midagi. Tuleb lihtsalt nautida seda atmosfääri, mis siin homme on," ütles Lõhmus.

Eesti ja Soome kohtumine algab neljapäeval kell 20.00. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Henrik Laever

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Eesti mängud EM-il

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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