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Manchester United langes karikasarjast piinlikul moel välja

Jalgpall
Manchester Unitedi mängijad.
Manchester Unitedi mängijad. Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Manchester United mängis Inglismaa liigakarikasarja kolmandas ringis koduväljakul Brighton & Hove Albioni vastu maha kaheväravalise eduseisu ja pidi tunnistama vastase 3:2 paremust.

Man United alustas kohtumisest ideaalselt, sest Shea Lacey viis võõrustaja juba 8. minutil juhtima ja vaid kaks minutit hiljem suurendas eduseisu Mason Mounti tabamus.

Brighton alustas tagasitulekult avapoolaja üleminutitel, kui sihile jõudis Charalampos Kostoulas. Vahetult pärast täistunni täitumist viigistas seisu Pascal Gross ning 69. minutil skooris külaliste võiduvärava Maxim de Cuyper.

Man United piirdus liigakarikasarjas ühe mänguga teist hooaega järjest, kuid sel korral tegi väljalangemise eriti piinlikuks asjaolu, et viimati mängiti koduväljakul kaheväravaline edu maha 50 aastat tagasi.

Brightoni kõrval jõudis edasi neljandasse ringi veel kaks kõrgliigaklubi. Aston Villa sai võõrsil 3:1 võidu Coventry City üle ning Everton alistas koduväljakul Wolverhampton Wanderersi 1:0. Neljapäeval on võistlustules tiitlikaitsja Manchester City, kes läheb kodus vastamisi esiliigasse kuuluva Norwich Cityga.

Toimetaja: Henrik Laever

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