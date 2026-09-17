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Läti võrkpallikoondis tagas koha 16 parema seas

EM-finaalturniir
Läti võrkpallikoondis.
Läti võrkpallikoondis. Autor/allikas: CEV
EM-finaalturniir

Läti võrkpallikoondis jõudis teist korda EM-finaalturniiril alagrupist edasi kaheksandikfinaali.

Läti alistas kolmapäeval D-alagrupi viimases voorus Türgi 3:1 (26:24, 23:25, 26:24, 25:16) ning tõusis alagrupi kokkuvõttes neljandale kohale. Renars Pauls Jansons vedas võitjaid 19 punktiga. Meeskonnana teeniti kaheksa blokipunkti ja viis serviässa.

Läti pääses EM-il alagrupist edasi teist korda. Esimest korda saadi sellega hakkama 2021. aastal, kui meeskonda juhendas Avo Keel. "Saavutasime oma peamise eesmärgi ehk jõuda play-off'i. See on sensatsiooniline hetk Läti võrkpallile, meie võrkpalliliidule ja kogu riigile. Imeline tunne!" rõõmustas nurgaründaja Janis Eduards Medenis.

Läti alistas esmalt Rumeenia 3:1, kuid kaotas seejärel Saksamaale (0:3), Prantsusmaale (1:3) ja Šveitsile (1:3). 16 parema seas minnakse vastamisi B-alagrupi võitnud Poolaga.

Kõik kaheksandikfinaalpaarid saavad paika neljapäeval, kui peetakse viimased mängud A- ja C-alagruppides. Eesti koondis kohtub neljapäeva õhtul C-alagrupi liidri Soomega.

Toimetaja: Henrik Laever

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Eesti mängud EM-il:

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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