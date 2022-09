Matšpalli päästnud Alcaraz jõudis viietunnise võitluse järel poolfinaali

Alcaraz alistas viis tundi ja 15 minutit kestnud kohtumises 6:3, 6:7 (7), 6:7 (0), 7:5, 6:3 turniiril 11. asetatud itaallase Jannik Sinneri (ATP 13.). Seejuures päästis Alcaraz neljandas setis matšpalli ja vormistas võidu enda esimesel matšpallil, lõpetades ässaga.

Kohtumine lõppes New Yorgis kohaliku aja järgi kell 2.50 öösel, olles kõigi aegade hiliseima lõpuajaga mäng USA lahtistel.

"Ausalt öeldes, ma ei tea, kuidas ma seda tegin. See oli väga kõrgetasemeline mäng, uskumatu matš," õhkas Alcaraz, kes oli sel hooajal kahel korral Sinnerile kaotanud. "Jannik Sinner on väga hea mängija, lihtsalt imeline!"

"Ma ei väsi ütlemast, et kõik võidud, mis siin väljakul saan, on tänu teie toetusele, suur tänu!" kiitis ta ka publikut.

Esimest korda slämmiturniiril poolfinaali jõudnud Alcaraz läheb seal vastamisi 22. asetatud ameeriklase Frances Tiafoe'ga, kes pole ka varem slämmidel nii kaugele jõudnud. "Kõik teavad Tiafoe taset, ta võitis Rafael Nadali ja Andre Rubljovi. Ta mängib praegu väga hästi, seega kindlasti tuleb raske mäng," lausus Alcaraz. "Aga naudin praegu seda, et jõudsin esimest korda slämmiturniiril poolfinaali. Homme on mul aega mõelda eesootavale matšile, praegu on vaja lihtsalt puhata ja seda hetke nautida."

Ühtlasi säilitas Alcaraz lootuse tõusta maailma esireketiks, selleks peab ta vähemalt finaali jõudma.