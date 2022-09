Kaotuse järel reketeid lõhkunud Kyrgios sai trahvi

Turniiri üheks soosikuks peetud Kyrgios (ATP 25.) pidi veerandfinaalis tunnistama neutraalse lipu all mängiva venelase Karen Hatšanovi (ATP 31.) 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3), 6:4 paremust ning oli kaotuse järel nii pettunud, et elas end pärast käesurumist reketite peal välja, lõhkudes järjest kaks reketit.

Eelnevalt oli Kyrgios samas mängus veepudelit loopinud.

Korraldajad määrasid Kyrgiosele reketite lõhkumise ja pudeliloopimise eest 14 000 dollari suuruse rahatrahvi. Ühtekokku sai kõmuline austraallane USA lahtistel trahvi 32 500 dollarit, varasemalt trahviti teda ropendamise ja väljakul sülitamise eest.

Kyrgiose rahakotti trahvisumma aga väga ei mõjuta, kuna üksikmängus veerandfinaali jõudmise eest teenis ta auhinnaraha 445 000 dollarit ja paarismängus kolmandasse ringi jõudmise eest 28 200 dollarit.

"Slämmiturniiril mäletatakse vaid seda, kas võitsid või kaotasid. Tunnen, et põrusin täielikult," tunnistas Kyrgios pärast mängu. "Olen mõistagi äärmiselt pettunud, aga tahan ka Karenit kiita, ta on võitleja ja servis suurepäraselt."

