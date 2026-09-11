Eesti 3x3 korvpallurid kaotasid EM-il mõlemad alagrupimängud

Eesti koondis kaotas reede lõunal esimese alagrupikohtumise Prantsusmaale 14:18. Eesti jäi taha 2:8 ja 4:11, misjärel vähendati vahe kolmele (11:14) ja hiljem vaid ühele punktile (14:15). Paraku olid prantslased otsustavatel hetkedel ikkagi paremad.

Jörgen Rikberg viskas Eesti koondise kasuks kuus, Jaan Puidet viis ja Mihkel Kirves kolm punkti. Kaheksast kaugviskest tabas kamba peale aga vaid üks. Prantslasi vedas kümme silma kogunud Jules Rambaut.

Reede hilisõhtul mängis Eesti tänavuse MM-i hõbemedalisti Saksamaaga. Eesti püsis esialgu hästi mängus, kuid seisult 4:7 hakkas vahe järjest kasvama ning lõpuks tuli vastu võtta 14:21 kaotus.

Rikberg lõpetas taas Eesti resultatiivseimana, visates üheksa punkti. Kirves ja Pudet lisasid mõlemad kaks punkti. Võitjate poolel tõi parimana üheksa punkti Fabian Giessmann.

Eesti jäi kolmeliikmelises alagrupis viimaseks ning seega edasi veerandfinaali ei pääsenud. Prantsusmaa läheb kaheksa parema seas vastamisi B-alagrupi võitnud Hispaaniaga ning Saksamaa mängib samast alagrupist teisena edasipääsu taganud Hollandiga.

EM-finaalturniir kestab 13. septembrini.