Endine NBA täht tõmbab selga Gruusia esiliiga meistri särgi

40-aastane Howard andis sotsiaalmeedias teada, et teda saab Gruusia pealinnaklubi esindamas näha alates oktoobrist. Viimastel aastatel on keskmängija pallinud ka Taiwanis, Dubais ja USA 3x3 korvpalli liigas.

Viimati 2022. aastal NBA-s mänginud Howard pidas maailma tugevaimas liigas 1242 põhihooaja kohtumist, viskas keskmiselt 15,7 punkti ja võttis 11,8 lauapalli mängus. 2020. aastal krooniti ta Los Angeles Lakersiga ka NBA meistriks.

Howard valiti kaheksal korral tähtede mängule, võitis kolmel korral järjest liiga aasta kaitsemängija auhinna ning oli viiel hooajal liiga parim lauapallide hankija ja kahel korral liiga parim visete blokeerija.

Esimesed kaheksa hooaega veetis ta Orlando Magicus, kuid esindas hiljem ka Los Angeles Lakersit, Houston Rocketsit, Atlanta Hawksi, Charlotte Hornetsit, Washington Wizardsit ja Philadelphia 76ersit.