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Hispaania andis USA-le kõva lahingu, kuid jäi ikkagi finaali ukse taha

Korvpall
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Korvpalli naiste MM: Hispaania - USA.
Korvpalli naiste MM: Hispaania - USA. Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Korvpalli naiste maailmameistrivõistlustel selgitavad pühapäeval tiitlivõitja välja USA ja Prantsusmaa rahvuskoondised.

Alates 2010. aasta MM-ist kaotuseta püsinud USA pidi poolfinaalis Hispaania vastu võiduks kõvasti pingutama. Hispaania alustas mängu 9:1 spurdiga, kuid USA tuli peagi järele ja asus esimese veerandaja lõpuks juhtima 21:18.

Ameeriklannad püsisid kogu teise veerandaja juhtrollis, aga Hispaania ei lasknud kaotusseisul seitsmest punktist suuremaks kasvada. Kolmandal veerandil õnnestus Hispaanial mitmel korral seis viigistada ja korraks isegi juhtima minna.

Tasavägine mäng jätkus viimase veerandaja alguses, ent USA tegi seisult 62:60 otsustava äramineku ja võitis kohtumise 76:66 (21:18, 18:18, 19:22, 18:8).

Breanna Stewart vedas USA mänguvankrit 16 punkti ja kuue lauapalliga. Kahleah Copper panustas võitu 13 ja Jackie Young 12 punkti. Caitlin Clark oli oma tavapärasest tasemest kaugel. Ta eksis kõigil kolmel väljakult teele saadetud viskest ning piirdus ühe punktiga. Hispaania toetus rünnakul Marie Condele ja Iyana Martinile, kes viskasid mõlemad 17 punkti.

Viimased neli MM-i võitnud USA kohtub finaalis Prantsusmaaga, kes sai nelja parema seas 86:64 (25:23, 20:15, 19:12, 22:14) jagu võõrustajariigist Saksamaast.

Gabby Williams viskas üleplatsinaisena Prantsusmaa kasuks 22 punkti, lisaks hankis viis lauapalli ja jagas viis resultatiivset söötu. Saksamaa parimad olid 12 punkti visanud Nyara Sabally ja Marie Gülich.

Prantsusmaa jõudis MM-il kullamängu esimest korda. Nende seni ainus MM-medal pärineb 1953. aastast, kui võideti USA ja Tšiili järel pronksmedal.

Enne mängu:

Hispaania alustas turniiri A-alagrupis suure 83:53 võiduga Saksamaa üle, aga jäi teises kohtumises alla Malile 73:82. Kolmandas mängus alistati aga Jaapan 79:59 ja tagati siiski esikoht. Veerandfinaalis saadi kindlalt jagu Austraaliast 89:66.

Suurfavoriit USA sai alagrupis lihtsamad võidud Hiina (94:61) ja Tšehhi üle (105:64), kuid Itaalia hakkas kõvemini vastu ja Saapamaa naised alistati vaid 55:52. Veerandfinaalis pandi aga Ungari kindlalt 108:56 paika.

Kui ameeriklannad on võitnud viimased neli MM-i ja viimased kaheksa olümpiat, siis Hispaania on pidanud valdavalt leppima kahvatumate medalitega. Kolmelt viimaselt MM-ilt on üks hõbe ja kaks pronksi, ainus olümpiamedal - hõbe - pärineb 2016. aastast Rio de Janeirost. Tokyos saadi kuues ja Pariisis viies koht.

Korvpalli naiste MM toimub Berliinis 4.-13. septembrini.

Toimetaja: ERR Sport

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