Treener seadis Mäsakule eesmärgiks järgmisel OM-il medalikonkurentsis olla

Augusti lõpus 19-aastaseks saanud Eesti judo tulevikulootus Marek-Adrian Mäsak astus esimese olulise sammu teel olümpiale, saavutades Grand Slam turniiril Budapestis teise koha.

"See võistlus oli üsna spontaanne otsus minu treener Vladimir Stepanjani poolt," sõnas Mäsak ERR-iga rääkides. "Täpselt üks nädalavahetus enne seda olid U-21 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused. Seal ma saavutasin pronksi. Poolfinaali matšis tegin paar viga ja ütleme niimoodi, et Euroopa meistrikatelt jäi selline veidi valus tunne sisse."

"See võistlus Budapestis... treeneriga rääkisime, et see on täiskasvanute väga austatud turniir - Grand Slam - ja oligi plaan selline, et läheme sinna lihtsalt võitlema. Et ei ole mingeid peas mõtteid, mida ma pean tegema, mida ma ei pea. Et lihtsalt mine, võistle ja naudi," jätkas Mäsak.

Juunioride maailma edetabelis on Mäsak teisel kohal, aga juba praegu on treeneri sõnul täiskasvanute turniirid tähtsamad. Vladimir Stepanjan näeb noores mehes potentsiaali olla juba järgmisel olümpial medalikonkurentsis.

"Marekil puudub praegu ainult kogemus. Füüsiliselt on ta väga hea, tehniline ka on väga hea. Praegu puudub ainult kogemus," tõdes Stepanjan. "On vaja võistelda täiskasvanutega, võistelda ja veel üks kord võistelda. Me läheme Los Angelese olümpiale. Ja eesmärk ei ole isegi sinna pääseda, eesmärk on medal," lisas treener.

Mäsaki sõnul oli selja taha jäänud suvi väga produktiivne. "Me oleme osalenud päris mitmetes täiskasvanute OTC laagrites. Need laagrid annavad kindlasti väga palju juurde nii kogemusele ja üldse maadlustunnetusele. Veetsime umbes kolm ja pool nädalat Kesk-Aasias. Me treenisime nii Kasahstanis, nii Usbekistani koondisega ja ütleksin, et tõesti on kogemust juurde tulnud, maadlustunnetust on juurde tulnud. Ma olen väga rahul selle tööga, mida olen oma treeneriga teinud ja tunnen, et praegu oleme lisanud kõvasti juurde," on Mäsak rahul.

Eduka turniiriga Budapestis tõusis Mäsak raskekaalu maailma edetabelis 65. kohalt 34. positsioonile. Järgmine võimalus edetabelikohta parandada tuleb kolme nädala pärast maailmameistrivõistlustel Bakuus.