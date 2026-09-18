X!

Tilga tegi Talence'is tagasihoidliku avapäeva, McMorris juhib Gletty ees

Kergejõustik
{{1789739580000 | amCalendar}}
Karel Tilga
Karel Tilga Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Prantsusmaal Talence'is toimuvat traditsioonilist mitmevõistlejate kohtumist Decastar juhib avapäeva järel ameeriklane Hakim McMorris. Ainsa eestlasena on võistlustules Karel Tilga, kes alustas tugeva 100 meetri jooksuga, ent kaotas punkte nii kaugus- kui kõrgushüppes. Tilgal on avapäeva järel 4104 punkti, mis asetab ta 13. kohale.

Tilga alustas kümnevõistlust 100 meetri ajaga 10,98. Tema isiklik rekord on 14 sajandikku parem, tänavu on ta saanud kirja 10,95. Alavõitu jäid jagama šveitslane Nino Portmann ja ameeriklane Hakim McMorris, kes jooksid mõlemad 10,55. Amadeus Gräber, Makenson Gletty ja Pierce LePage said kirja aja 10,61.

Kaugushüppes sai Tilga avakatsel kirja 7.16, teises voorus mõõdeti tema hüppel pikkust üks sentimeeter vähem ning viimasel katsel jäi talle 6.72. Teisel alal andis Tilga veidi punkte ära: karjääri jooksul ka 7.69 hüpanud eestlane sai näiteks mai lõpus Götzises kirja 7.39. Alavõidu teenis teises voorus 7.89 hüpanud Sander Skotheim, olümpiavõitja Damian Warner sai kirja 7.82 ja McMorris kolmandana 7.72.

Kuulitõukes teenis Tilga viimases voorus tõugatud 14.86-ga kolmanda koha. Alavõit läks prantslasele Makenson Glettyle (15.86), Skotheim kordas oma rekordvõistlusel kirja läinud tulemust 13.98. Küll ebaõnnestus norralane siis kõrgushüppes, kus ta ületas vaid kaks meetrit. Ka Tilga andis punkte ära, kui kirja läks teisel katsel ületatud 1.94.

Kümnevõistluse avapäeva lõpetas Tilga 400 meetris 49,10-ga ehk sama ajaga, mis suvisel Birminghami EM-il. Hea emotsiooniga lõpetasid reede ameeriklased Harrison Williams (46,62) ja McMorris (46,77), Skotheim (47,78) parandas veidi oma seisu, aga Pierce LePage näiteks enam starti ei tulnudki.

Avapäeva järel juhib Talence'i kümnevõistlust 4471 punkti kogunud Hakim McMorris, kõrgushüppes uue isikliku rekordi 2.06 peale viinud Makenson Gletty on teine 4427 ja Skotheim kolmas 4414 punktiga. Neile järgnevad Jeff Tesselaar (4351), Harrison Williams (4302) ja Damian Warner (4276).

Tilga on 4104 punktiga 13. kohal, oma rekordigraafikule kaotab ta 315 punktiga ehk liigub praegu umbes 8370 punkti graafikus. Parimas seisus on ka avapäeva pettumustele vaatamata Skotheim, kellel võiks sihikul olla 8700 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

18.09

Tilga tegi Talence'is tagasihoidliku avapäeva, McMorris juhib Gletty ees Uuendatud

18.09

Nädalavahetusel stardib maanteejooksu MM-il neli eestlast

17.09

Talence'is hoiab Eesti lippu kõrgel Karel Tilga

15.09

Aafrika riik teenis esmakordselt kergejõustiku MM-i korraldusõiguse

14.09

Tallinna maratonil püstitati kolm uut Eesti veteranide rekordit

14.09

Dos Santos alistas nii Benjamini kui Warholmi

13.09

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine

13.09

Karmen Bruusi hooaja lõpetas operatsioon

13.09

Werro pani võimsale hooajal kuldse punkti, 100 meetris sündis hooaja tippmark

13.09

Hussarid tulid Eesti meistriks: publik ei lubanud alla anda

12.09

Nurme: ei oleks 20 aastat tagasi arvanud, et olen ikka number üks

12.09

Tiidrek Nurme võitis kümnendat korda Tallinna Sügisjooksu

12.09

Tallinna poolmaratonil näidati aegade kiireimat minekut

12.09

Duplantis alistas uuel tiitlivõistlusel Karalise, esikoht ka Ingebrigtsenile

11.09

Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

10.09

Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust

06.09

Hussar kaitses Pärnus tiitlit: varsti lõpetan, aga veel on palju sees!

06.09

Karotamm: Värnik ei olevat normaalne, aga tippsportlane ei saagi normaalne olla

05.09

Jamaica kuulitõukeäss kerkis kõigi aegade edetabelis neljandaks

05.09

Noah Lyles kuulutas hooaja lõppenuks

sport.err.ee uudised

18.09

Eesti sai Davise karikamatši avamängus kindla kaotuse

18.09

Tilga tegi Talence'is tagasihoidliku avapäeva, McMorris juhib Gletty ees Uuendatud

18.09

Esimeses Euroliiga superkarikamängus kohtuvad Olympiakos ja Real

18.09

Treener seadis Mäsakule eesmärgiks järgmisel OM-il medalikonkurentsis olla

18.09

Uus ameeriklane vedas Tartu viimases kontrollmängus kindla võiduni

18.09

ETV spordisaade, 18. september

18.09

Tänak tõusis USA rallil teise katsega liidriks

18.09

Maailmameister Virves: äkki õnnestub Sardiinias veel korra katusele ronida!

18.09

Prantsusmaa uus juhendaja Zidane saatis koondisekutse viiele debütandile

18.09

Nädalavahetusel stardib maanteejooksu MM-il neli eestlast

18.09

Petrõkina nihutas ISU hooaja avavõistlusel rekordit pea seitsme punktiga Uuendatud

18.09

Paide-Türi rahvajooksul mälestatakse treener Leonhard Soomi

18.09

Jesus kutsus Ronaldo Portugali koondisesse

18.09

Heategevuslik teatejooks toob starti 12 000 koolinoort üle Eesti

18.09

Tulevane olümpia sõudmispaik tekitab vastakaid arvamusi

18.09

Kihlveopettuse kahtluse all oleva Maardu liigamäng lükati edasi

18.09

Käivitub esimene käsipalli naiste Eesti ja Läti ühisliiga

18.09

"Spordipühapäev" lahkab Eesti võrkpalli hetkeseisu

18.09

Ovetškin põhjendas vastuolulist videot: olen venelane ja toetan oma riiki

18.09

Man City purjetas 17-aastase debütandi eestvedamisel järgmisesse ringi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo