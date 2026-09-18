Tilga tegi Talence'is tagasihoidliku avapäeva, McMorris juhib Gletty ees

Prantsusmaal Talence'is toimuvat traditsioonilist mitmevõistlejate kohtumist Decastar juhib avapäeva järel ameeriklane Hakim McMorris. Ainsa eestlasena on võistlustules Karel Tilga, kes alustas tugeva 100 meetri jooksuga, ent kaotas punkte nii kaugus- kui kõrgushüppes. Tilgal on avapäeva järel 4104 punkti, mis asetab ta 13. kohale.

Tilga alustas kümnevõistlust 100 meetri ajaga 10,98. Tema isiklik rekord on 14 sajandikku parem, tänavu on ta saanud kirja 10,95. Alavõitu jäid jagama šveitslane Nino Portmann ja ameeriklane Hakim McMorris, kes jooksid mõlemad 10,55. Amadeus Gräber, Makenson Gletty ja Pierce LePage said kirja aja 10,61.

Kaugushüppes sai Tilga avakatsel kirja 7.16, teises voorus mõõdeti tema hüppel pikkust üks sentimeeter vähem ning viimasel katsel jäi talle 6.72. Teisel alal andis Tilga veidi punkte ära: karjääri jooksul ka 7.69 hüpanud eestlane sai näiteks mai lõpus Götzises kirja 7.39. Alavõidu teenis teises voorus 7.89 hüpanud Sander Skotheim, olümpiavõitja Damian Warner sai kirja 7.82 ja McMorris kolmandana 7.72.

Kuulitõukes teenis Tilga viimases voorus tõugatud 14.86-ga kolmanda koha. Alavõit läks prantslasele Makenson Glettyle (15.86), Skotheim kordas oma rekordvõistlusel kirja läinud tulemust 13.98. Küll ebaõnnestus norralane siis kõrgushüppes, kus ta ületas vaid kaks meetrit. Ka Tilga andis punkte ära, kui kirja läks teisel katsel ületatud 1.94.

Kümnevõistluse avapäeva lõpetas Tilga 400 meetris 49,10-ga ehk sama ajaga, mis suvisel Birminghami EM-il. Hea emotsiooniga lõpetasid reede ameeriklased Harrison Williams (46,62) ja McMorris (46,77), Skotheim (47,78) parandas veidi oma seisu, aga Pierce LePage näiteks enam starti ei tulnudki.

Avapäeva järel juhib Talence'i kümnevõistlust 4471 punkti kogunud Hakim McMorris, kõrgushüppes uue isikliku rekordi 2.06 peale viinud Makenson Gletty on teine 4427 ja Skotheim kolmas 4414 punktiga. Neile järgnevad Jeff Tesselaar (4351), Harrison Williams (4302) ja Damian Warner (4276).

Tilga on 4104 punktiga 13. kohal, oma rekordigraafikule kaotab ta 315 punktiga ehk liigub praegu umbes 8370 punkti graafikus. Parimas seisus on ka avapäeva pettumustele vaatamata Skotheim, kellel võiks sihikul olla 8700 punkti.