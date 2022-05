USA kahtleb Valijeva dopingujuhtumi uurimise aususes

Venemaa president Vladimir Putin kaitses eelmisel nädalal iluuisutaja Kamila Valijevat, öeldes, et tema rekordilised esitused ei ole tehtud dopinguainete abil. USA olümpiakomitee tegevdirektor Sarah Hirshland kahtleb Putini kommentaaride tõttu Venemaa antidopingu (RUSADA) uurimise aususes.

Eelmisel nädalal 16. sünnipäeva tähistanud Venemaa uisutäht andis mullu detsembri lõpus positiivse dopinguproovi, mille tulemused avaldati 8. veebruaril ehk päev pärast seda, kui ta oli aidanud Venemaa Olümpiakomitee koondise Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel esikohale. "Oma töö tulemusena tõstis ta oma spordiala tõeliseks kunstivormiks," ütles Putin eelmisel teisipäeval Kremlis toimunud Pekingi olümpiamedalistide vastuvõtutseremoonial. "Sellist täiuslikkust ei saa ebaausal moel keelatud ainete ja manipulatsioonidega saavutada. Teame väga hästi, et lisaaineid ei ole iluuisutamises vaja."

Pekingi võistkonnavõistluse medaleid pole seni välja jagatud ja seda ei tehta enne kui Valijeva juhtum on lahendatud. Üksiksõidus sai Valijeva Pekingis rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) otsusega võistelda. CAS toonitas, et Valijeva kuulub oma vanuse tõttu WADA koodeksi alusel nn kaitstud isikute sekka ning tal üksiksõidus võistlemise keelamine tekitaks noore sportlase jaoks korvamatut kahju. Lühikavas tõusis Valijeva küll liidriks, kuid vabakavas ei pidanud ta enam pingele vastu ja pidi lõpuks neljanda kohaga leppima.

Valijeva juhtumi uurimine anti üle RUSADA-le, kellel on kuni 8. augustini – ehk kuus kuud pärast positiivsest proovist teadasaamisest – aega uurida ja otsus vastu võtta, kuid tegelikkuses ei pruugi lõplikku selgust selle aastanumbri sees veel tulla.

Kuna Putin naeruvääristas juhtunut, avaldas Hirshland kahtlust, et presidendi kommentaarid võivad RUSADA uurimist mõjutada. "Kui näed Putini kommentaare, tekib küsimus, kuidas saab uskuda uurimise aususesse kui ta kaitseb Valijevat veel enne kui uurimine on lõpule viidud," ütles Hirshland Washington Postile.

USA võitis Pekingis Venemaa koondise järel hõbemedali ning ameeriklased pöördusid olümpia ajal CAS-i, paludes neile Pekingis medalid kätte anda, kuid CAS lükkas nende palve tagasi. "Kahjuks on nüüd see hetk möödas ja me ei saa seda ilmselt kunagi tagasi," nentis Hirshland.