Dopingukahtlusega Vene iluuisutaja ilmus Pekingis treeningule

15-aastane Valijeva osales Vene Olümpiakomitee (ROC) koosseisus võistkondlikul võistlusel, mille venelased esmaspäeval võitsid USA ja Jaapani ees, vahendab Reuters. Autasustamine on aga viibinud juriidilistel põhjustel, mida ei ole avaldatud.

Vene meedia kirjutas kolmapäeval, et Valijevalt võetud dopinguproovist leiti keelatud ainet. Ajalehtede RBC ja Kommersant teatel on tegu trimetasidiiniga, mida kasutatakse tavaliselt rindkerevalu ravimiseks.

Reutersil ei õnnestunud mitmel korral tabada Vene Olümpiakomitee delegatsiooni juhti. ROC keeldus kolmapäeval kommentaaridest.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee pressiesindaja Mark Adams ütles neljapäeval antud pressikonverentsil, et tegu on spekulatsiooniga, mida tema ei kommenteeri.

"Nagu öeldud sai, kolmapäeval tekkis ootamatult üks olukord, millega on seotud juriidilised nüansid ja ma ei hakka pressikonverentsil seda kommenteerima, sest see ei ole sobilik. Kui te ütlete, et see on võimalik dopingujuhtum, siis minu meelest on see täielik spekulatsioon," rääkis Adams.

Ta meenutas, et dopingujuhtumitega tegelevad Rahvusvaheline Testimisagentuur (ITA) ja Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS), et vältida igasugust huvide konflikti.

Valijeva osales neljapäeval plaanitud treeningul, mille järel ta ei vastanud ajakirjanike küsimustele.

Kui peaks selguma, et Valijeva ongi kasutanud keelatud aineid, võib ta oma vanuse tõttu pääseda kergema karistusega kui üle 16-aastased sportlased.