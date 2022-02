USA antidoping Valijeva juhtumist: Venemaa on taas olümpia kaaperdanud

CAS toonitas esmaspäeval oma otsust avalikustades, et Valijeva kuulub oma vanuse tõttu WADA koodeksi alusel nn kaitstud isikute sekka ning tal üksiksõidus võistlemise keelamine tekitaks noore sportlase jaoks korvamatut kahju.

"Ainult aeg näitab, kas ta peaks nendel olümpiamängudel osalema ja kas tema tulemused jäävad jõusse," sõnas USA antidopingu pealik Travis Tygart.

"Kahjuks on Venemaa kuuendaid olümpiamänge järjest võistlused kaaperdanud ja puhaste sportlaste asemel tähelepanu keskpunkti kerkinud. Lisaks sportlastele ja avalikkusele on Venemaa ja üleilmne antidopingusüsteem kohutavalt alt vedanud ka seda noort sportlast, kes on ebaõiglaselt kaosesse heidetud," lisas Tygart.

Valijeva osales Pekingi olümpial enne positiivse proovi ilmsikstulekut võistkonnavõistlusel, aidates Venemaa olümpiakomitee võistkonna kullale. Mis saab Pekingi olümpiamängude võistkonnavõistluse tulemustest, otsustatakse tõenäoliselt pärast OM-i lõppu.

"Oleme pettunud selles, millise sõnumi see otsus saadab," tõdes USA olümpiakomitee tegevdirektor Sarah Hirshland. "Kogu olümpiakogukonna ühine vastutus on spordi ausust kaitsta ning meie sportlastelt, treeneritelt ja kõikidelt kaasatutelt nõuda rangeimatele standarditele vastamist."

"Sportlastel on õigus teada, et nad võistlevad võrdsetel tingimustel. Kahjuks pole seda neile täna võimaldatud. Tundub, et see on järjekordne peatükk Venemaa süstemaatilise ja ulatusliku ausa spordi eiramise raamatus," lisas Hirshland.

Nii rahvusvaheline testimisagentuur ITA kui rahvusvaheline uisuliit ISU kinnitasid esmaspäeval, et lepivad CAS-i otsusega.