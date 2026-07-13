Tippkoreograaf partnerlusest Petrõkinaga: temaga kohe tahad tööd teha!

Niina Petrõkina teeb viiendat hooaega koostööd Kanadast pärit jääkoreograafi Mark Pillayga, kes tuli temaga Eestisse tööd tegema kaheaastase vahe järel.

"Nagu alati, on tööprotsess Markiga väga meeldiv, sest me juba tunneme üksteist ja oleme juba ammu koostööd teinud," rääkis Petrõkina ERR-ile. "Ma olen nii õnnelik, et ta tuli juba teist korda meie Haabersti halli ja saame veel läbi töötada kõik momendid. Alguses me ju paneme kava kokku, siis proovin aina sõita ja vaatan, millised momendid mulle sobivad, mida tahaks vahetada. Treener vaatab ja ütleb oma kommentaarid ja nii kava järjest iga päev sellega tööd tehes aina muutub," selgitas Eesti parim iluuisutaja.

Just Pillay koostatud kavadega võitis Niina kaks Euroopa meistritiitlit, sai seitsmenda koha olümpial ning MM-il. Nüüd otsitakse koos huvitavaid liikumisi ja nüansse uue hooaja vabakavaks, mille muusika on Niina soovil pärit telesarjast "Troonide mäng."

"Niina on huvitatud koreograafiast ja arengust ning teda huvitab uute asjade proovimine," rääkis Pillay. "Temaga kohe tahad tööd teha, sest ta toob ka minust midagi välja. Ta tahab proovida uusi asju isegi, kui tunneb ennast veidi ebamugavalt. Avastades, proovides, näed uisutamises inimesi arenemas. Tema teeb seda väga hästi," lisas tippkoreograaf.

Vabakava, mille põhijoonis pandi paika Austrias, arvestab uueks hooajaks Rahvusvahelise uisuliidu ISU poolt kehtestatud muudatusi. Nii murti Tallinnas pead, kuidas leida originaalseid asendeid lisandunud koreograafiliseks piruetiks.

"Siiamaani veel ei tea täpselt nende reeglite vahetust. Isegi kohtunikud ei tea praegu, kuidas nad hakkavad hindama näiteks koreograafilist piruetti. Keegi ei tea, et kuidas see peab täpselt välja nägema. Tean vaid paari asja: peab olema hea kiirus, huvitav positsioon ja kolm ringi selles positsioonis ning veel, et see oleks sooritatud muusikas. Praegu proovin erinevaid positsioone ja kogu aeg vahetan neid. Püüan teha kiirusega ja muusikasse ja eks vaatame, et kuidas sellega hakkama saame," rääkis uut elementi harjutav Petrõkina.

"Selleks, et luua uusi asendeid, et nad ka nii ka välja näeks, peab sul olema kontroll tasakaalu üle, paindlikkus ja kõik sellised asjad. Kõik on harjunud tegema liibeluu positsioonis ja madalas positsioonis piruetti, aga nüüd otsitakse uusi positsioone. Saab olema huvitav, kuidas see kõik hooaja jooksul areneb," märkis Pillay.

Seitsme hüppe asemel tuleb vabakavas sooritada kuus hüpet, mis annab Pillay sõnul õige natuke rohkem aega publikuga kontaktiks. "Üksiksõidus on nüüd veidikene rohkem hingetõmbeaega, et näidata koreograafiat. Uisutajal on vaja momenti, et olla kontaktis publiku ja kohtunikega. Kui seda aega ei ole, siis sa muudkui jooksed, jooksed ja jooksed. Tore, et nüüd on selleks veidike rohkem aega," leidis Pillay.

"Tavaliselt see viimane, seitsmes hüpe oli kas Axel või Salchow, selline lihtne hüpe minu jaoks. See, et võeti üks hüpe ära, ei muuda minu jaoks midagi," arutles Petrõkina. "Lihtsalt huvitav on see, et kuidas kohtunikud hakkavad hindeid välja panema. Näiteks, sa sõidad hästi kava ja siis näed neid hindeid ning sa mõtled, et kas see on hea või halb? Kas võib paremini või see on väga hea?"

Uute reeglitega uusi kavasid ja hindeid näeb sügisel, kui tipud alustavad uut hooaega.